Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5502 руб.

18 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 127 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5502 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,5249 руб., максимальный - 9,5749 руб. Было заключено 135 сделок. Объем торгов составил 468,57 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,525 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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