Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,0275 руб.

18 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,0275 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,855 руб., максимальный - 64,1475 руб. Было заключено 10379 сделок. Объем торгов составил 53980,47 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,9275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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