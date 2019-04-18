Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,0938 руб.

18 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1986 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,0938 руб.

Минимальный курс евро составил 71,9125 руб., максимальный - 72,42 руб. Было заключено 4722 сделки. Объем торгов составил 22934,28 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,9125 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.