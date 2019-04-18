Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,5651 руб.

18 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5651 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,5553 руб., максимальный - 9,5785 руб. Была заключена 51 сделка. Объем торгов составил 326,54 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,5553 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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