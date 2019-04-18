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Банк России выступает за изъятие полномочий по утверждению генеральных директоров у собраний акционеров публичных обществ и передаче их советам директоров. "Банк России рекомендует советам директоров ПАО рассмотреть вопрос о целесообразности передачи полномочий по... "Банк России рекомендует советам директоров ПАО рассмотреть вопрос о целесообразности передачи полномочий по... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75250,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 3522,97 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Свыше 300 тыс. новых инвесторов - физических лиц пришло на биржевой рынок с начала 2019 года, сообщил вчера глава "Московской биржи" Александр Афанасьев. "У нас за прошлый год на 50% увеличилось количество как граждан, так и счетов, открытых ими у брокеров, работающих... "У нас за прошлый год на 50% увеличилось количество как граждан, так и счетов, открытых ими у брокеров, работающих... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли, завершив повышением 6-ю сессию подряд на фоне макроэкономических данных из еврозоны, Великобритании и Китая, а также корпоративной отчетности. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 72,3602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,13 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 63,945 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,72 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Цены производителей в Германии Цены производителей в Германии ... ... читать дальше

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ЗАО "Тринфико Холдингс" в рамках оферты выкупило 808 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Заявки на бонды принимались с 10 по 16 апреля. Агент по приобретению - ЗАО "Тринфико". Заявки на бонды принимались с 10 по 16 апреля. Агент по приобретению - ЗАО "Тринфико". Компания 27 марта завершила... Компания 27 марта завершила... читать дальше

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Спрос на облигации АО "Трансмашхолдинг" серии ПБО-03 объемом 5 млрд рублей более чем в 3 раза превысил предложение, говорится в пресс-релизе компании. "Заявки в книгу подали 39 инвесторов, общий спрос на облигации "Трансмашхолдинга" превысил размещаемый объем более чем... "Заявки в книгу подали 39 инвесторов, общий спрос на облигации "Трансмашхолдинга" превысил размещаемый объем более чем... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,42 пункта (0,329%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2568,26 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Тинькофф банк установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01R в размере 8,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк в апреле 2017 разместил 5-летние облигации 001Р-01R на 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.... Банк в апреле 2017 разместил 5-летние облигации 001Р-01R на 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42611,558 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 240,781 млрд руб., или на...

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АФК "Система" серий 001Р-01, 001Р-04 - 001Р-08 кредитный рейтинг на уровне "ruA-", говорится в пресс-релизе агентства. По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,... По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4169 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2497 руб. Минимальный курс евро составил 72,0825 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,0825 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 193 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5629 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5485 руб., максимальный - 9,575... Минимальный курс юаня составил 9,5485 руб., максимальный - 9,575... читать дальше

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