18 апреля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Март 2019
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Февраль 2019
|11:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Март 2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 07 по 13 апреля
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Апрель 2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Февраль 2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Март 2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 31 марта по 06 апреля
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Март 2019
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Февраль 2019
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18 апреля 2019 года 08:31
Банк России выступает за изъятие полномочий по утверждению генеральных директоров у собраний акционеров публичных обществ и передаче их советам директоров.
"Банк России рекомендует советам директоров ПАО рассмотреть вопрос о целесообразности передачи полномочий по... читать дальше
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18 апреля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75250,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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18 апреля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 3522,97 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 апреля 2019 года 08:25
Свыше 300 тыс. новых инвесторов - физических лиц пришло на биржевой рынок с начала 2019 года, сообщил вчера глава "Московской биржи" Александр Афанасьев.
"У нас за прошлый год на 50% увеличилось количество как граждан, так и счетов, открытых ими у брокеров, работающих... читать дальше
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18 апреля 2019 года 08:17
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли, завершив повышением 6-ю сессию подряд на фоне макроэкономических данных из еврозоны, Великобритании и Китая, а также корпоративной отчетности.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe... читать дальше
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18 апреля 2019 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 72,3602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,13 коп.
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18 апреля 2019 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 63,945 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,72 коп.
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18 апреля 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Цены производителей в Германии
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17 апреля 2019 года 20:40
ЗАО "Тринфико Холдингс" в рамках оферты выкупило 808 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Заявки на бонды принимались с 10 по 16 апреля. Агент по приобретению - ЗАО "Тринфико".
Компания 27 марта завершила... читать дальше
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17 апреля 2019 года 20:34
Спрос на облигации АО "Трансмашхолдинг" серии ПБО-03 объемом 5 млрд рублей более чем в 3 раза превысил предложение, говорится в пресс-релизе компании.
"Заявки в книгу подали 39 инвесторов, общий спрос на облигации "Трансмашхолдинга" превысил размещаемый объем более чем... читать дальше
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17 апреля 2019 года 20:20
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,42 пункта (0,329%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2568,26 пункта.
Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше
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17 апреля 2019 года 19:54
Тинькофф банк установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01R в размере 8,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк в апреле 2017 разместил 5-летние облигации 001Р-01R на 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.... читать дальше
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17 апреля 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42611,558 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 240,781 млрд руб., или на...
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17 апреля 2019 года 19:22
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АФК "Система" серий 001Р-01, 001Р-04 - 001Р-08 кредитный рейтинг на уровне "ruA-", говорится в пресс-релизе агентства.
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,... читать дальше
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17 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4169 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2497 руб.
Минимальный курс евро составил 72,0825 руб.,... читать дальше
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17 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 193 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5629 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,5485 руб., максимальный - 9,575... читать дальше
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