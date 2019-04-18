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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Рост промпроизводства в марте замедлился до 1,2%
В марте рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,2% после повышения на 4,1% в феврале. Показатель оказался слабее прогнозов аналитиков, которые ожидали его повышения на 2,3%
 
Банкам хотят запретить замораживать счета
Банкам запретят блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к "теневой" деятельности, следует из поправок Минфина к к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...
 
Интенсивный рост экономики РФ может привести к увеличению безработицы
Ускорение роста российской экономики до 4-4,5% в год, которых по заданию Владимира Путина добивается правительство, невозможно без опережающего увеличения производительности, но ее крайне низкий текущий уровень маскирует огромную скрытую...
 
В России резко подешевел дизель
По регионам прошла волна снижения цен на дизельное топливо на фоне перехода с морозоустойчивого зимнего варианта на летний. В Москве за прошлую неделю литр дизеля потерял в среднем 77 копеек, в других регионах - в среднем 66 копеек. Минфин ожидал...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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18 апреля 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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18 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Цены производителей в Германии Март 2019
11:00 Объем промышленных заказов в Италии Февраль 2019
11:30 Объемы розничных продаж в Великобритании Март 2019
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 07 по 13 апреля
15:30 Индекс деловой активности Филадельфии Апрель 2019
15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Февраль 2019
15:30 Объемы розничных продаж в США Март 2019
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 31 марта по 06 апреля
17:00 Индекс опережающих экономических показателей США Март 2019
17:00 Товарные запасы на складах США Февраль 2019

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
18 апреля 2019 года 08:31
ЦБР: полномочия по назначению гендиректоров ПАО целесообразно передать советам директоров
Банк России выступает за изъятие полномочий по утверждению генеральных директоров у собраний акционеров публичных обществ и передаче их советам директоров.

"Банк России рекомендует советам директоров ПАО рассмотреть вопрос о целесообразности передачи полномочий по...    читать дальше
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18 апреля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75250,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75250,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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18 апреля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 3522,97 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 3522,97 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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18 апреля 2019 года 08:25
С начала этого года на биржевой рынок пришли более 300 тыс. новых инвесторов-физлиц - "МосБиржа"
Свыше 300 тыс. новых инвесторов - физических лиц пришло на биржевой рынок с начала 2019 года, сообщил вчера глава "Московской биржи" Александр Афанасьев.

"У нас за прошлый год на 50% увеличилось количество как граждан, так и счетов, открытых ими у брокеров, работающих...    читать дальше
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18 апреля 2019 года 08:17
Европейские рынки акций завершили ростом 6-ю сессию подряд
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли, завершив повышением 6-ю сессию подряд на фоне макроэкономических данных из еврозоны, Великобритании и Китая, а также корпоративной отчетности.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe...    читать дальше
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18 апреля 2019 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,3602 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 72,3602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,13 коп.
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18 апреля 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,945 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 63,945 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,72 коп.
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18 апреля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Цены производителей в Германии

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17 апреля 2019 года 20:40
ЗАО "Тринфико Холдингс" выкупило более 80% бондов серии БО-01 почти на 810 млн рублей
ЗАО "Тринфико Холдингс" в рамках оферты выкупило 808 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Заявки на бонды принимались с 10 по 16 апреля. Агент по приобретению - ЗАО "Тринфико".

Компания 27 марта завершила...    читать дальше
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17 апреля 2019 года 20:34
Спрос на облигации Трансмашхолдинга объемом 5 млрд рублей более чем в 3 раза превысил предложение
Спрос на облигации АО "Трансмашхолдинг" серии ПБО-03 объемом 5 млрд рублей более чем в 3 раза превысил предложение, говорится в пресс-релизе компании.

"Заявки в книгу подали 39 инвесторов, общий спрос на облигации "Трансмашхолдинга" превысил размещаемый объем более чем...    читать дальше
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17 апреля 2019 года 20:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 17 апреля растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,42 пункта (0,329%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2568,26 пункта.

Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на...    читать дальше
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17 апреля 2019 года 19:54
Тинькофф банк установил ставку 5-8-го купонов бондов 001Р-01R на уровне 8,9%
Тинькофф банк установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01R в размере 8,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк в апреле 2017 разместил 5-летние облигации 001Р-01R на 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов....    читать дальше
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17 апреля 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 апреля выросла на 0,57% и составила 42611,558 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42611,558 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 240,781 млрд руб., или на...
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17 апреля 2019 года 19:22
"Эксперт РА" присвоило 6 выпускам облигаций АФК "Система" рейтинг "ruA-"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АФК "Система" серий 001Р-01, 001Р-04 - 001Р-08 кредитный рейтинг на уровне "ruA-", говорится в пресс-релизе агентства.

По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,...    читать дальше
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17 апреля 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,2497 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4169 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2497 руб.

Минимальный курс евро составил 72,0825 руб.,...    читать дальше
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17 апреля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5629 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 193 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5629 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,5485 руб., максимальный - 9,575...    читать дальше
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