ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,3602 руб.

18 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 72,3602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,13 коп.

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ЗАО "Тринфико Холдингс" в рамках оферты выкупило 808 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Заявки на бонды принимались с 10 по 16 апреля. Агент по приобретению - ЗАО "Тринфико". Заявки на бонды принимались с 10 по 16 апреля. Агент по приобретению - ЗАО "Тринфико". Компания 27 марта завершила... Компания 27 марта завершила... читать дальше

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Спрос на облигации АО "Трансмашхолдинг" серии ПБО-03 объемом 5 млрд рублей более чем в 3 раза превысил предложение, говорится в пресс-релизе компании. "Заявки в книгу подали 39 инвесторов, общий спрос на облигации "Трансмашхолдинга" превысил размещаемый объем более чем... "Заявки в книгу подали 39 инвесторов, общий спрос на облигации "Трансмашхолдинга" превысил размещаемый объем более чем... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,42 пункта (0,329%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2568,26 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Тинькофф банк установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии 001Р-01R в размере 8,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк в апреле 2017 разместил 5-летние облигации 001Р-01R на 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.... Банк в апреле 2017 разместил 5-летние облигации 001Р-01R на 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42611,558 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 240,781 млрд руб., или на...

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АФК "Система" серий 001Р-01, 001Р-04 - 001Р-08 кредитный рейтинг на уровне "ruA-", говорится в пресс-релизе агентства. По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,... По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию,... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4169 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2497 руб. Минимальный курс евро составил 72,0825 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,0825 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 193 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5629 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5485 руб., максимальный - 9,575... Минимальный курс юаня составил 9,5485 руб., максимальный - 9,575... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9206 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ в среду завершил торги в плюсе. В Азии в среду преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,3%) на фоне сильной статистики из Китая. В Азии в среду преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,3%) на фоне сильной статистики из Китая. В плюсе торговалась Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляли... В плюсе торговалась Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляли... читать дальше

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Экономика еврозоны как минимум стабилизируется во втором полугодии текущего года, поэтому маловероятно, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) существенно ухудшит прогноз роста ВВП на 2019 год в июне, заявил член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны. "Можно... "Можно... читать дальше

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Минсельхоз РФ предлагает расширить доступ российских виноделов к госзакупкам, ограничив при этом возможности закупки для этих целей импортного вина, включая шампанское. Как сообщает ведомство, для расширения возможностей сбыта продукции российских виноделов... Как сообщает ведомство, для расширения возможностей сбыта продукции российских виноделов... читать дальше

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В случае стабильной макроэкономической ситуации в 2019 году может быть поставлен новый рекорд по выдаче ипотеки в России, рассказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на круглом столе "Ипотека в России: вызовы 2019 года" рейтингового агентства RAEX... читать дальше

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АО "Трансмашхолдинг" завершило размещение облигаций серии ПБО-03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 9 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. В процессе маркетинга выпуска ориентир... Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 9 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. В процессе маркетинга выпуска ориентир... читать дальше

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ПАО "МОЭСК" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 8 млрд рублей в размере 8,45% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок прошел 17 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.... Сбор заявок прошел 17 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.... читать дальше

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Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками (без учета Сбербанка России) нефинансовым предприятиям на срок свыше года, в феврале 2019 года выросла до 10,14% с 9,95% в январе, став максимальной с октября 2017 года (10,29%), следует из... читать дальше

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