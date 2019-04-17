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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 5 апреля по 12 апреля на 1396 тыс. баррелей, бензина - упали на 1174 тыс. баррелей
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17 апреля 2019 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 5 апреля по 12 апреля на 1396 тыс. баррелей, бензина - упали на 1174 тыс. баррелей
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17 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1396 тыс. баррелей - до 455,154 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1174 тыс. баррелей и составили 227,955 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 362 тыс. баррелей, достигнув 127,691 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2300 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2300 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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