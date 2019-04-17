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17 апреля 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,9134 руб.

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17 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3957 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9134 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,8075 руб., максимальный - 64,0525 руб. Было заключено 9524 сделки. Объем торгов составил 38170,86 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,91 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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