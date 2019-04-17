.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,2924 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в марте замедлился до 1,2%
В марте рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,2% после повышения на 4,1% в феврале. Показатель оказался слабее прогнозов аналитиков, которые ожидали его повышения на 2,3%
 
Банкам хотят запретить замораживать счета
Банкам запретят блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к "теневой" деятельности, следует из поправок Минфина к к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...
 
Интенсивный рост экономики РФ может привести к увеличению безработицы
Ускорение роста российской экономики до 4-4,5% в год, которых по заданию Владимира Путина добивается правительство, невозможно без опережающего увеличения производительности, но ее крайне низкий текущий уровень маскирует огромную скрытую...
 
В России резко подешевел дизель
По регионам прошла волна снижения цен на дизельное топливо на фоне перехода с морозоустойчивого зимнего варианта на летний. В Москве за прошлую неделю литр дизеля потерял в среднем 77 копеек, в других регионах - в среднем 66 копеек. Минфин ожидал...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

17 апреля 2019 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,2924 руб.

 0
17 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3509 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2924 руб.

Минимальный курс евро составил 72,13 руб., максимальный - 72,4075 руб. Было заключено 3344 сделки. Объем торгов составил 12256,6 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,2 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
17 апреля 2019 года 15:36
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26225 на аукционе - 8,51%, размещены бумаги на 39,5 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года составила 90,7483% от номинала, что соответствует доходности 8,51% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Всего было продано бумаг на...    читать дальше
.
17 апреля 2019 года 15:35
РЖД завершили размещение облигаций на 15 млрд рублей
АО "Российские железные дороги" полностью разместило облигации серии 001P-15R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 9 апреля за час. Ставка 1-го купона 8-летних облигаций установлена на уровне 8,8% годовых....    читать дальше
.
17 апреля 2019 года 15:34
Консультации по лимиту страхования вкладов продолжатся - Медведев
Консультации по лимиту страхования банковских вкладов продолжатся, но стоит учитывать, что рост страховой суммы увеличит нагрузку на банки, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства за 2018 год.

Сейчас в России застрахованы...    читать дальше
.
17 апреля 2019 года 15:30
В четверг, 18 апреля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75250,00 млн руб.
В четверг, 18 апреля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75250,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
.
17 апреля 2019 года 15:30
В четверг, 18 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 3522,97 млн руб.
В четверг, 18 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 3522,97 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
17 апреля 2019 года 15:27
Цены на нефть растут на сигналах снижения запасов в США, Brent торгуется выше $72 за баррель
Нефтяные цены продолжают подъем на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов топлива в США, при этом Brent торгуется выше $72 за баррель впервые с ноября прошлого года.

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 мск подорожали...    читать дальше
.
17 апреля 2019 года 15:23
Сценарий замедления роста экономики РФ остается вполне вероятным - ВШЭ
В марте 2019 г. сводный опережающий индекс (СОИ) вырос с -3,3 до -1,2%, но все равно остался в отрицательной области (пятый месяц подряд), говорится в обзоре института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" "Комментарии о государстве и бизнесе". Позитивным фактором стало...    читать дальше
.
17 апреля 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,2924 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3509 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2924 руб.

Минимальный курс евро составил 72,13 руб., максимальный -...    читать дальше
.
17 апреля 2019 года 15:06
Медведев поддержал идею использовать маткапитал на строительство жилого дома на садовом участке
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение об использовании средств материнского капитала для строительства жилого дома на садовом участке.

"Идея по поводу использования средств материнского капитала для того, чтобы построить жилье на садовом участке -...    читать дальше
.
17 апреля 2019 года 14:58
В 2018 году вдвое увеличилось количество кибератак в Рунете - вице-президент "Ростелекома"
В 2018 гожу количество кибератак в России увеличилось почти в 2 раза, а бюджет российского сегмента "скрытой сети" и хакеров превысил 2 млрд рублей, сообщил вице-президент по информационной безопасности "Ростелекома" Игорь Ляпунов.

"Количество кибератак за прошлый год...    читать дальше
.
17 апреля 2019 года 14:51
Дерипаска готов сократить свою долю в капитале "ГАЗа", не исключает национализации компании из-за санкций
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупреждает о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.

Как сообщает агентство Bloomberg, О.Дерипаска заявил, что в настоящее время переговоров с OFAC (Office of Foreign Assets...    читать дальше
.
17 апреля 2019 года 14:45
Фондовая Азия закрылась разнонаправленными изменениями
По итогам торгов в среду азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно.

Статданные из Китая, оказавшиеся сильнее ожиданий рынка, вызвали неоднозначную реакцию у трейдеров, посчитавших, что это может привести к снижению объемов стимулирования властями...    читать дальше
.
17 апреля 2019 года 14:39
ЦБ Японии отмечает рост восприимчивости банков к глобальным рискам
Японские банки стали более восприимчивы к динамике глобальных кредитных рынков в связи с ростом их инвестиций в зарубежные финансовые продукты, что является побочным эффектом беспрецедентного монетарного стимулирования, осуществляемого Банком Японии.

"Финансовые...    читать дальше
.
17 апреля 2019 года 14:30
Правительство отозвало законопроект о нестационарной торговле - спикер Госдумы
Правительство РФ отозвало законопроект о нестационарной торговле, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в Госдуме. Спикер предложил создать рабочую группу по его доработке.

"Законопроект по этому вопросу правительство внесло в...    читать дальше
.
17 апреля 2019 года 14:22
Санкционные ограничения могут стать основанием для исключения из правила 50% прибыли на дивиденды для госкомпаний
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкционные ограничения могут быть основанием для исключения из правила 50% прибыли на дивиденды для госкомпаний.

"Действительно, у нас есть общий подход в том, что в нынешней ситуации, подчеркиваю: дивидендная политика -...    читать дальше
.
17 апреля 2019 года 14:13
Минэкономразвития готовит долгосрочный макропрогноз до 2050 года
Минэкономразвития РФ в настоящее время разрабатывает долгосрочный прогноз социально-экономического развития РФ до 2050 года, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Совсем недавно мы обсуждали на правительстве и приняли решение по прогнозу, который распространяется...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.