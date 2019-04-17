ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 апреля в размере 63,945 руб.

17 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 63,945 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,72 коп.

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года составила 90,7483% от номинала, что соответствует доходности 8,51% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на... Всего было продано бумаг на... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" полностью разместило облигации серии 001P-15R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 9 апреля за час. Ставка 1-го купона 8-летних облигаций установлена на уровне 8,8% годовых.... Сбор заявок на облигации прошел 9 апреля за час. Ставка 1-го купона 8-летних облигаций установлена на уровне 8,8% годовых.... читать дальше

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Консультации по лимиту страхования банковских вкладов продолжатся, но стоит учитывать, что рост страховой суммы увеличит нагрузку на банки, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства за 2018 год. Сейчас в России застрахованы... Сейчас в России застрахованы... читать дальше

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В четверг, 18 апреля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75250,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В четверг, 18 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 3522,97 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают подъем на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов топлива в США, при этом Brent торгуется выше $72 за баррель впервые с ноября прошлого года. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 мск подорожали... Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 мск подорожали... читать дальше

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В марте 2019 г. сводный опережающий индекс (СОИ) вырос с -3,3 до -1,2%, но все равно остался в отрицательной области (пятый месяц подряд), говорится в обзоре института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" "Комментарии о государстве и бизнесе". Позитивным фактором стало... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3509 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2924 руб. Минимальный курс евро составил 72,13 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 72,13 руб., максимальный -... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение об использовании средств материнского капитала для строительства жилого дома на садовом участке. "Идея по поводу использования средств материнского капитала для того, чтобы построить жилье на садовом участке -... "Идея по поводу использования средств материнского капитала для того, чтобы построить жилье на садовом участке -... читать дальше

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В 2018 гожу количество кибератак в России увеличилось почти в 2 раза, а бюджет российского сегмента "скрытой сети" и хакеров превысил 2 млрд рублей, сообщил вице-президент по информационной безопасности "Ростелекома" Игорь Ляпунов. "Количество кибератак за прошлый год... "Количество кибератак за прошлый год... читать дальше

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Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупреждает о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций. Как сообщает агентство Bloomberg, О.Дерипаска заявил, что в настоящее время переговоров с OFAC (Office of Foreign Assets... Как сообщает агентство Bloomberg, О.Дерипаска заявил, что в настоящее время переговоров с OFAC (Office of Foreign Assets... читать дальше

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По итогам торгов в среду азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Статданные из Китая, оказавшиеся сильнее ожиданий рынка, вызвали неоднозначную реакцию у трейдеров, посчитавших, что это может привести к снижению объемов стимулирования властями... Статданные из Китая, оказавшиеся сильнее ожиданий рынка, вызвали неоднозначную реакцию у трейдеров, посчитавших, что это может привести к снижению объемов стимулирования властями... читать дальше

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Японские банки стали более восприимчивы к динамике глобальных кредитных рынков в связи с ростом их инвестиций в зарубежные финансовые продукты, что является побочным эффектом беспрецедентного монетарного стимулирования, осуществляемого Банком Японии. "Финансовые... "Финансовые... читать дальше

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Правительство РФ отозвало законопроект о нестационарной торговле, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в Госдуме. Спикер предложил создать рабочую группу по его доработке. "Законопроект по этому вопросу правительство внесло в... "Законопроект по этому вопросу правительство внесло в... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкционные ограничения могут быть основанием для исключения из правила 50% прибыли на дивиденды для госкомпаний. "Действительно, у нас есть общий подход в том, что в нынешней ситуации, подчеркиваю: дивидендная политика -... "Действительно, у нас есть общий подход в том, что в нынешней ситуации, подчеркиваю: дивидендная политика -... читать дальше

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Минэкономразвития РФ в настоящее время разрабатывает долгосрочный прогноз социально-экономического развития РФ до 2050 года, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Совсем недавно мы обсуждали на правительстве и приняли решение по прогнозу, который распространяется... "Совсем недавно мы обсуждали на правительстве и приняли решение по прогнозу, который распространяется... читать дальше

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