Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,5637 руб.

17 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 152 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5637 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,5545 руб., максимальный - 9,573 руб. Было заключено 47 сделок. Объем торгов составил 156,86 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,568 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.