Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2435,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1829,95 млрд руб.

17 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 апреля составили по Российской Федерации 2435,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2109,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2355,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2021,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 апреля составили 1829,95 млрд руб. против 1827,22881 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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