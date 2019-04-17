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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,2422 руб.
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17 апреля 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,2422 руб.
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17 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 апреля, составляет 64,2422 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,47 коп.
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17 апреля 2019 года 15:36
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года составила 90,7483% от номинала, что соответствует доходности 8,51% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на... читать дальше
.17 апреля 2019 года 15:35
АО "Российские железные дороги" полностью разместило облигации серии 001P-15R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 9 апреля за час. Ставка 1-го купона 8-летних облигаций установлена на уровне 8,8% годовых.... читать дальше
.17 апреля 2019 года 15:34
Консультации по лимиту страхования банковских вкладов продолжатся, но стоит учитывать, что рост страховой суммы увеличит нагрузку на банки, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства за 2018 год. Сейчас в России застрахованы... читать дальше
.17 апреля 2019 года 15:30
В четверг, 18 апреля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75250,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.17 апреля 2019 года 15:30
В четверг, 18 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 3522,97 млн руб.
В четверг, 18 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 3522,97 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.17 апреля 2019 года 15:27
Нефтяные цены продолжают подъем на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов топлива в США, при этом Brent торгуется выше $72 за баррель впервые с ноября прошлого года. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 мск подорожали... читать дальше
.17 апреля 2019 года 15:23
В марте 2019 г. сводный опережающий индекс (СОИ) вырос с -3,3 до -1,2%, но все равно остался в отрицательной области (пятый месяц подряд), говорится в обзоре института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" "Комментарии о государстве и бизнесе". Позитивным фактором стало... читать дальше
.17 апреля 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3509 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2924 руб. Минимальный курс евро составил 72,13 руб., максимальный -... читать дальше
.17 апреля 2019 года 15:06
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение об использовании средств материнского капитала для строительства жилого дома на садовом участке. "Идея по поводу использования средств материнского капитала для того, чтобы построить жилье на садовом участке -... читать дальше
.17 апреля 2019 года 14:58
В 2018 гожу количество кибератак в России увеличилось почти в 2 раза, а бюджет российского сегмента "скрытой сети" и хакеров превысил 2 млрд рублей, сообщил вице-президент по информационной безопасности "Ростелекома" Игорь Ляпунов. "Количество кибератак за прошлый год... читать дальше
.17 апреля 2019 года 14:51
Дерипаска готов сократить свою долю в капитале "ГАЗа", не исключает национализации компании из-за санкций
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупреждает о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций. Как сообщает агентство Bloomberg, О.Дерипаска заявил, что в настоящее время переговоров с OFAC (Office of Foreign Assets... читать дальше
.17 апреля 2019 года 14:45
По итогам торгов в среду азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно. Статданные из Китая, оказавшиеся сильнее ожиданий рынка, вызвали неоднозначную реакцию у трейдеров, посчитавших, что это может привести к снижению объемов стимулирования властями... читать дальше
.17 апреля 2019 года 14:39
Японские банки стали более восприимчивы к динамике глобальных кредитных рынков в связи с ростом их инвестиций в зарубежные финансовые продукты, что является побочным эффектом беспрецедентного монетарного стимулирования, осуществляемого Банком Японии. "Финансовые... читать дальше
.17 апреля 2019 года 14:30
Правительство РФ отозвало законопроект о нестационарной торговле, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе отчета правительства в Госдуме. Спикер предложил создать рабочую группу по его доработке. "Законопроект по этому вопросу правительство внесло в... читать дальше
.17 апреля 2019 года 14:22
Санкционные ограничения могут стать основанием для исключения из правила 50% прибыли на дивиденды для госкомпаний
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкционные ограничения могут быть основанием для исключения из правила 50% прибыли на дивиденды для госкомпаний. "Действительно, у нас есть общий подход в том, что в нынешней ситуации, подчеркиваю: дивидендная политика -... читать дальше
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Минэкономразвития РФ в настоящее время разрабатывает долгосрочный прогноз социально-экономического развития РФ до 2050 года, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Совсем недавно мы обсуждали на правительстве и приняли решение по прогнозу, который распространяется... читать дальше
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