Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,3097 руб.

16 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 634 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3097 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,17 руб., максимальный - 64,44 руб. Было заключено 9964 сделки. Объем торгов составил 53079,38 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,3375 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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