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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 апреля
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16 апреля 2019 года 16:00

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 апреля

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16 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 17 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2651,5 (-6,39) руб./грамм; на серебро - 30,87 (+0,02) руб./грамм; на платину - 1834,1 (-2,2) руб./грамм; на палладий - 2829,64 (-2,28) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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