Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 апреля

16 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 17 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2651,5 (-6,39) руб./грамм; на серебро - 30,87 (+0,02) руб./грамм; на платину - 1834,1 (-2,2) руб./грамм; на палладий - 2829,64 (-2,28) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,72 пункта (0,578%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2559,84 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 29190,232 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 104,779 млрд руб., или на...

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"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска структурных облигаций Сбербанка серии ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-81R и ИОС-KR_FIX-365d-001Р-82R и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-81R присвоен... Выпуску ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-81R присвоен... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 506 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3175 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 32 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5838 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5636 руб., максимальный - 9,6... Минимальный курс юаня составил 9,5636 руб., максимальный - 9,6... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6805 руб. Минимальный курс евро составил 72,475 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,475 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне положительной динамики на глобальных рынках. Во вторник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 2,4%). В зеленой зоне торговалась Европа. Участники рынка оценивали... Во вторник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 2,4%). В зеленой зоне торговалась Европа. Участники рынка оценивали... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ООО "ХК Финанс" (SPV-компания "Хоум кредит энд финанс банка", ХКФ банка) серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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Минсельхоз планирует до конца лета согласовать с регионами РФ стратегии развития региональных АПК, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на итоговой коллегии Минсельхоза во вторник в Москве. "С начала года мы занимаемся разработкой региональных стратегий.... читать дальше

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Цены на нефть слабо меняется в цене, участники рынка ждут данных о запасах и добыче топлива в США. Данные министерства энергетики США о запасах топлива будут обнародованы в среду, до этого свои данные, собираемые на добровольной основе, опубликует Американский институт... Данные министерства энергетики США о запасах топлива будут обнародованы в среду, до этого свои данные, собираемые на добровольной основе, опубликует Американский институт... читать дальше

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ВЭБ 16 апреля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К140 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 30,79% выпуска на 6 млрд 157,700 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 11 апреля. Ставка купона установлена в... Сбор заявок на бонды прошел 11 апреля. Ставка купона установлена в... читать дальше

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Розничная продажа алкогольной продукции (без пива, сидра, пуаре и медовухи) в первом квартале этого года составила 49,7 млн декалитров (дал), что на 1,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в Национальном союзе защиты прав потребителей. В... читать дальше

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ООО "ФЭС-Агро" установило ставку 1-го купона дебютных двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 14,00% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации проходил во вторник с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Сбор заявок на облигации проходил во вторник с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ставка соответствует... Ставка соответствует... читать дальше

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Падение экспорта "Газпрома" в холодном начале апреля замедлилось, следует из данных Газпрома. Согласно представленным данным, в первой половине апреля 2019 года объем экспорта в дальнее зарубежье составил 7,8 млрд куб. м - на уровне аналогичного периода прошлого года. Таким... читать дальше

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Выплаты из бюджета нефтяным компаниям в виде обратного акциза на нефть с демпфером по бензину за март будут выше, чем в феврале, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов. "По бензину изначально в январе компании... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" создает совместное предприятие с "Газпромом" для работы в Ненецком автономном округе и рассчитывает в этом году завершить его формирование, сообщил глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Говоря о добыче газа, В.Алекперов напомнил... читать дальше

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