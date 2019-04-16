Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 16 апреля составил 64,2422 руб.

16 апреля. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйдоллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,2422 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 47 пунктов.

Минимальная цена 64,175 руб., максимальная - 64,3275 руб. Было заключено 3168 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 17045 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,255 руб. за

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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