16 апреля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:30
|Безработица в Великобритании
|Март 2019
|11:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Февраль 2019
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Апрель 2019
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Апрель 2019
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Февраль 2019
|16:15
|Промышленное производство в США
|Март 2019
Это автоматическое сообщение.
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16 апреля 2019 года 14:52
"Газпромнефть-Заполярье" (дочернее общество "Газпром нефти") заключило долгосрочные рисковые операторские договоры с дочерними обществами ПАО "Газпром", позволяющие компании приступить к освоению ачимовских залежей Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения и нефтяных... читать дальше
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16 апреля 2019 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,39 пункта (0,212%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2550,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2555,43 (+0,41%) пункта, минимальное - 2540,35... читать дальше
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16 апреля 2019 года 14:44
Bank of America Corp. (BofA) увеличил чистую прибыль в первом квартале (январь-март 2019 г.) на 6%, до $7,3 млрд, или 70 центов в расчете на акцию, по сравнению с $6,9 млрд, или 62 цента на акцию, за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе одного из крупнейших... читать дальше
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16 апреля 2019 года 14:36
Российская ракетно-космическая отрасль нуждается в глубокой модернизации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль", - сказал он во вторник на заседании Совбеза РФ.
В частности, глава... читать дальше
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16 апреля 2019 года 14:29
Госдума РФ предложила изменить порядок планирования госзакупок с 1 октября 2019 года - такая поправка внесена в законопроект об упрощении госзакупок, принятый сегодня нижней палатой парламента во втором чтении.
Этой поправкой из действующего закона "О контрактной... читать дальше
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16 апреля 2019 года 14:23
Азиатские фондовые рынки в основном закрылись в зеленой зоне, трейдеры оценивали корпоративные новости, в том числе, отчетность компаний.
В Японии ключевые индексы завершили торги разнонаправленно: Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,2%, тогда как более широкий... читать дальше
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16 апреля 2019 года 14:16
Кипр рассматривает возможность выпуска новых гособлигаций для погашения части российского кредита на 2,5 млрд евро, который был предоставлен стране в 2011 году, заявил министр финансов страны Харис Георгиадис журналистам в Никосии во вторник.
Для этого есть возможности... читать дальше
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16 апреля 2019 года 14:09
Большинство фондовых рынков стран Западной Европы торгуются под влиянием "бычьего" тренда. Участники рынка оценивают статданные из Великобритании и Германии и следят за корпоративными новостями.
Как стало известно во вторник, безработица в Великобритании, рассчитанная... читать дальше
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16 апреля 2019 года 14:01
Единая система электронных паспортов транспортных средств (ПТС) на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заработает до 1 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со ссылкой на члена коллегии (министра) по техническому... читать дальше
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16 апреля 2019 года 13:52
Банк России поддерживает назначение члена наблюдательного совета "Московской биржи" Юрия Денисова на пост главы компании вместо Александра Афанасьева, но пока не получал соответствующую заявку от биржи, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.
"Юрий Денисов... читать дальше
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16 апреля 2019 года 13:43
Доля отечественной рыбной продукции на рынке РФ превышает 80%, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов на конференции работников рыбопромышленного комплекса в Москве. "В целом объёмы импорта небольшие, и с учётом данных Росстата большая часть рыбной продукции -... читать дальше
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16 апреля 2019 года 13:34
Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что компаниям Facebook и Twitter предоставляется ещё девять месяцев на локализацию персональных данных российских пользователей в РФ, и выразил надежду, что до блокировки этих сервисов в РФ дело не дойдет.
"Давайте есть слона... читать дальше
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16 апреля 2019 года 13:26
Объемы строительства в еврозоне в феврале 2019 года выросли на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении рост составил 5,2%.
Данные за январь были пересмотрены в сторону... читать дальше
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16 апреля 2019 года 13:18
Александр Афанасьев покидает пост предправления "Московской биржи", который он занимал почти семь лет - с июня 2012 года. На смену ему придет Юрий Денисов, который уже занимал руководящую должность на бирже.
"В связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных... читать дальше
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16 апреля 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,24 пункта (0,127%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2548,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2555,43 (+0,41%) пункта, минимальное - 2540,35... читать дальше
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16 апреля 2019 года 13:11
Большинство немецких бизнесменов считают Евросоюз недооцененным и намерены развернуть активную проевропейскую разъяснительную кампанию, сообщает "Немецкая волна".
Предприниматели Германии считают, что в свое время их коллеги в Великобритании недостаточно решительно... читать дальше
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