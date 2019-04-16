ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,2469 руб.

16 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 апреля, составляет 64,2469 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,02 коп.

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"Газпромнефть-Заполярье" (дочернее общество "Газпром нефти") заключило долгосрочные рисковые операторские договоры с дочерними обществами ПАО "Газпром", позволяющие компании приступить к освоению ачимовских залежей Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения и нефтяных... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,39 пункта (0,212%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2550,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2555,43 (+0,41%) пункта, минимальное - 2540,35... читать дальше

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Bank of America Corp. (BofA) увеличил чистую прибыль в первом квартале (январь-март 2019 г.) на 6%, до $7,3 млрд, или 70 центов в расчете на акцию, по сравнению с $6,9 млрд, или 62 цента на акцию, за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе одного из крупнейших... читать дальше

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Российская ракетно-космическая отрасль нуждается в глубокой модернизации, заявил президент РФ Владимир Путин. "Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль", - сказал он во вторник на заседании Совбеза РФ. "Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль", - сказал он во вторник на заседании Совбеза РФ. В частности, глава... В частности, глава... читать дальше

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Госдума РФ предложила изменить порядок планирования госзакупок с 1 октября 2019 года - такая поправка внесена в законопроект об упрощении госзакупок, принятый сегодня нижней палатой парламента во втором чтении. Этой поправкой из действующего закона "О контрактной... Этой поправкой из действующего закона "О контрактной... читать дальше

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Азиатские фондовые рынки в основном закрылись в зеленой зоне, трейдеры оценивали корпоративные новости, в том числе, отчетность компаний. В Японии ключевые индексы завершили торги разнонаправленно: Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,2%, тогда как более широкий... В Японии ключевые индексы завершили торги разнонаправленно: Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,2%, тогда как более широкий... читать дальше

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Кипр рассматривает возможность выпуска новых гособлигаций для погашения части российского кредита на 2,5 млрд евро, который был предоставлен стране в 2011 году, заявил министр финансов страны Харис Георгиадис журналистам в Никосии во вторник. Для этого есть возможности... Для этого есть возможности... читать дальше

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Большинство фондовых рынков стран Западной Европы торгуются под влиянием "бычьего" тренда. Участники рынка оценивают статданные из Великобритании и Германии и следят за корпоративными новостями. Как стало известно во вторник, безработица в Великобритании, рассчитанная... Как стало известно во вторник, безработица в Великобритании, рассчитанная... читать дальше

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Единая система электронных паспортов транспортных средств (ПТС) на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заработает до 1 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со ссылкой на члена коллегии (министра) по техническому... читать дальше

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Банк России поддерживает назначение члена наблюдательного совета "Московской биржи" Юрия Денисова на пост главы компании вместо Александра Афанасьева, но пока не получал соответствующую заявку от биржи, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора. "Юрий Денисов... "Юрий Денисов... читать дальше

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Доля отечественной рыбной продукции на рынке РФ превышает 80%, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов на конференции работников рыбопромышленного комплекса в Москве. "В целом объёмы импорта небольшие, и с учётом данных Росстата большая часть рыбной продукции -... читать дальше

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что компаниям Facebook и Twitter предоставляется ещё девять месяцев на локализацию персональных данных российских пользователей в РФ, и выразил надежду, что до блокировки этих сервисов в РФ дело не дойдет. "Давайте есть слона... "Давайте есть слона... читать дальше

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Объемы строительства в еврозоне в феврале 2019 года выросли на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении рост составил 5,2%. Данные за январь были пересмотрены в сторону... Данные за январь были пересмотрены в сторону... читать дальше

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Александр Афанасьев покидает пост предправления "Московской биржи", который он занимал почти семь лет - с июня 2012 года. На смену ему придет Юрий Денисов, который уже занимал руководящую должность на бирже. "В связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных... "В связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,24 пункта (0,127%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2548,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2555,43 (+0,41%) пункта, минимальное - 2540,35... читать дальше

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Большинство немецких бизнесменов считают Евросоюз недооцененным и намерены развернуть активную проевропейскую разъяснительную кампанию, сообщает "Немецкая волна". Предприниматели Германии считают, что в свое время их коллеги в Великобритании недостаточно решительно... Предприниматели Германии считают, что в свое время их коллеги в Великобритании недостаточно решительно... читать дальше

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