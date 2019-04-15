Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 апреля

15 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 16 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2657,89 (-30,68) руб./грамм; на серебро - 30,85 (-0,4) руб./грамм; на платину - 1836,3 (-28,47) руб./грамм; на палладий - 2831,92 (-7,76) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,6 пункта (0,57%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2545,12 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42377,578 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 39,961 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2664 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 689 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6915 руб. Минимальный курс евро составил 72,61 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,61 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5803 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5665 руб., максимальный - 9,596... Минимальный курс юаня составил 9,5665 руб., максимальный - 9,596... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил понедельник в красной зоне. Европейские фондовые индексы, демонстрировавшие противоречивый настрой в начале торгов, потом в основном повышались. Европейские фондовые индексы, демонстрировавшие противоречивый настрой в начале торгов, потом в основном повышались. Фондовые индексы стран АТР преимущественно выросли на оптимизме по... Фондовые индексы стран АТР преимущественно выросли на оптимизме по... читать дальше

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Рост экспортных цен на зерно из РФ привел к повышению внутренних цен, трейдеры испытывают сложности с закупками, отмечают эксперты компании "СовЭкон". Согласно их мониторингу, на минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу (содержание протеина 12,5%) выросли... Согласно их мониторингу, на минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу (содержание протеина 12,5%) выросли... читать дальше

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в понедельник, что единый регистр льготников по лекарственным препаратам позволит оптимизировать закупки и устранить неравенство по перечню препаратов, существующее в регионах. "Мы обновляем систему льготного обеспечения... "Мы обновляем систему льготного обеспечения... читать дальше

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К 2030 году европейские автомобилестроители должны будут снизить выбросы CO2 в новых автомобилях на 37,5% по сравнению с разрешенным в 2021 году уровнем. В понедельник представители 28 стран ЕС на встрече в Люксембурге окончательно согласовали ужесточение данных правил, передает... читать дальше

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В прошлом году объем немецких инвестиций в РФ превысил 3 млрд евро, что является максимальным показателем после финансового кризиса 2008 года, сообщили в Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП). "Несмотря на западные санкции и российские контрсанкции, объем... "Несмотря на западные санкции и российские контрсанкции, объем... читать дальше

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ВЭБ 15 апреля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К139 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 5,7% выпуска на 1,139 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 10 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,61%... Сбор заявок на бонды прошел 10 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,61%... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс не исключает сохранения базовой процентной ставки на текущем уровне в течение большей части 2020 года в условиях слабой инфляции. "Я могу представить, что ставка останется на прежнем уровне и осенью 2020... "Я могу представить, что ставка останется на прежнем уровне и осенью 2020... читать дальше

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Польский оператор по транспортировке газа Gaz-System подписал соглашение о со-финансировании проекта строительства газопровода Baltic Pipe с Агентством по сетям и инновациям Евросоюза, сообщила компания. Субсидии со стороны Евросоюза составят около 215 млн евро.... Субсидии со стороны Евросоюза составят около 215 млн евро.... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 15-летние облигации ООО "ИКС 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) серии 001P-05 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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"Детский мир" полностью разместил 7-летние облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации прошел 11 апреля. В процессе маркетинга ориентир был один раз снижен, ставка 1-го купона составила 8,9% годовых. Ставки... Сбор заявок на облигации прошел 11 апреля. В процессе маркетинга ориентир был один раз снижен, ставка 1-го купона составила 8,9% годовых. Ставки... читать дальше

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В 2018 году доля дефолтов среди компаний с рейтингами спекулятивного уровня в мире сократилась до 2,1% по сравнению с 2,5% в 2017 году, несмотря на эскалацию рыночной волатильности и политическую неопределенность, сообщило международное рейтинговое агентство Standard & Poor's... читать дальше

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