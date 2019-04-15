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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 115,2 млрд руб.
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Набиуллина: пик инфляции в РФ пройден, оснований для пересмотра прогноза по росту ВВП на 2019 год нет
15 апреля 2019 года 09:45
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 115,2 млрд руб.
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15 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 115,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 104,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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15 апреля 2019 года 19:54
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,6 пункта (0,57%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2545,12 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
.15 апреля 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 апреля снизилась на 0,09% и составила 42377,578 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42377,578 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 39,961 млрд руб., или на...
.15 апреля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,2664 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2664 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.15 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 689 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6915 руб. Минимальный курс евро составил 72,61 руб.,... читать дальше
.15 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5803 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5665 руб., максимальный - 9,596... читать дальше
.15 апреля 2019 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил понедельник в красной зоне. Европейские фондовые индексы, демонстрировавшие противоречивый настрой в начале торгов, потом в основном повышались. Фондовые индексы стран АТР преимущественно выросли на оптимизме по... читать дальше
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Рост экспортных цен на зерно из РФ привел к повышению внутренних цен, трейдеры испытывают затруднения - эксперты
Рост экспортных цен на зерно из РФ привел к повышению внутренних цен, трейдеры испытывают сложности с закупками, отмечают эксперты компании "СовЭкон". Согласно их мониторингу, на минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу (содержание протеина 12,5%) выросли... читать дальше
.15 апреля 2019 года 18:40
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в понедельник, что единый регистр льготников по лекарственным препаратам позволит оптимизировать закупки и устранить неравенство по перечню препаратов, существующее в регионах. "Мы обновляем систему льготного обеспечения... читать дальше
.15 апреля 2019 года 18:29
К 2030 году европейские автомобилестроители должны будут снизить выбросы CO2 в новых автомобилях на 37,5% по сравнению с разрешенным в 2021 году уровнем. В понедельник представители 28 стран ЕС на встрече в Люксембурге окончательно согласовали ужесточение данных правил, передает... читать дальше
.15 апреля 2019 года 18:18
В прошлом году объем немецких инвестиций в РФ превысил 3 млрд евро, что является максимальным показателем после финансового кризиса 2008 года, сообщили в Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП). "Несмотря на западные санкции и российские контрсанкции, объем... читать дальше
.15 апреля 2019 года 18:08
ВЭБ 15 апреля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К139 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 5,7% выпуска на 1,139 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 10 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,61%... читать дальше
.15 апреля 2019 года 18:07
Базовая ставка в США может остаться на текущем уровне в течение большей части 2020 года - глава ФРБ Чикаго
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс не исключает сохранения базовой процентной ставки на текущем уровне в течение большей части 2020 года в условиях слабой инфляции. "Я могу представить, что ставка останется на прежнем уровне и осенью 2020... читать дальше
.15 апреля 2019 года 17:57
Польский оператор по транспортировке газа Gaz-System подписал соглашение о со-финансировании проекта строительства газопровода Baltic Pipe с Агентством по сетям и инновациям Евросоюза, сообщила компания. Субсидии со стороны Евросоюза составят около 215 млн евро.... читать дальше
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.15 апреля 2019 года 17:46
"Детский мир" полностью разместил 7-летние облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации прошел 11 апреля. В процессе маркетинга ориентир был один раз снижен, ставка 1-го купона составила 8,9% годовых. Ставки... читать дальше
.15 апреля 2019 года 17:46
В 2018 году доля дефолтов среди компаний с рейтингами спекулятивного уровня в мире сократилась до 2,1% по сравнению с 2,5% в 2017 году, несмотря на эскалацию рыночной волатильности и политическую неопределенность, сообщило международное рейтинговое агентство Standard & Poor's... читать дальше
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