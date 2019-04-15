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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2443,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1828,01 млрд руб.
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Набиуллина: пик инфляции в РФ пройден, оснований для пересмотра прогноза по росту ВВП на 2019 год нет
15 апреля 2019 года 09:42
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2443,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1828,01 млрд руб.
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15 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 апреля составили по Российской Федерации 2443,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2096,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2451,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2093,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 апреля составили 1828,01 млрд руб. против 1818,47878 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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