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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,8398 руб.
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15 апреля 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,8398 руб.

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15 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 72,8398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,47 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
15 апреля 2019 года 19:54
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 15 апреля снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,6 пункта (0,57%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2545,12 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на...    читать дальше
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15 апреля 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 апреля снизилась на 0,09% и составила 42377,578 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42377,578 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 39,961 млрд руб., или на...
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15 апреля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,2664 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2664 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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15 апреля 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,6915 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 689 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6915 руб.

Минимальный курс евро составил 72,61 руб.,...    читать дальше
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15 апреля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5803 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5803 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,5665 руб., максимальный - 9,596...    читать дальше
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15 апреля 2019 года 18:58
Индекс МосБиржи снизился на 0,6%, индекс РТС - на 0,5%
Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил понедельник в красной зоне.

Европейские фондовые индексы, демонстрировавшие противоречивый настрой в начале торгов, потом в основном повышались.

Фондовые индексы стран АТР преимущественно выросли на оптимизме по...    читать дальше
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15 апреля 2019 года 18:49
Рост экспортных цен на зерно из РФ привел к повышению внутренних цен, трейдеры испытывают затруднения - эксперты
Рост экспортных цен на зерно из РФ привел к повышению внутренних цен, трейдеры испытывают сложности с закупками, отмечают эксперты компании "СовЭкон".

Согласно их мониторингу, на минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу (содержание протеина 12,5%) выросли...    читать дальше
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15 апреля 2019 года 18:40
Для оптимизации закупок лекарств будет создан общероссийский регистр льготников - Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в понедельник, что единый регистр льготников по лекарственным препаратам позволит оптимизировать закупки и устранить неравенство по перечню препаратов, существующее в регионах.

"Мы обновляем систему льготного обеспечения...    читать дальше
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15 апреля 2019 года 18:29
Страны ЕС окончательно согласовали нормы вредных выбросов для автомобилей
К 2030 году европейские автомобилестроители должны будут снизить выбросы CO2 в новых автомобилях на 37,5% по сравнению с разрешенным в 2021 году уровнем. В понедельник представители 28 стран ЕС на встрече в Люксембурге окончательно согласовали ужесточение данных правил, передает...    читать дальше
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15 апреля 2019 года 18:18
В 2018 году объем немецких инвестиций в РФ достиг рекордного с 2008 года уровня
В прошлом году объем немецких инвестиций в РФ превысил 3 млрд евро, что является максимальным показателем после финансового кризиса 2008 года, сообщили в Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП).

"Несмотря на западные санкции и российские контрсанкции, объем...    читать дальше
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15 апреля 2019 года 18:08
ВЭБ разместил 5,7% выпуска облигаций ПБО-001Р-К139 на 1,139 млрд рублей
ВЭБ 15 апреля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К139 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 5,7% выпуска на 1,139 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 10 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,61%...    читать дальше
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15 апреля 2019 года 18:07
Базовая ставка в США может остаться на текущем уровне в течение большей части 2020 года - глава ФРБ Чикаго
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс не исключает сохранения базовой процентной ставки на текущем уровне в течение большей части 2020 года в условиях слабой инфляции.

"Я могу представить, что ставка останется на прежнем уровне и осенью 2020...    читать дальше
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15 апреля 2019 года 17:57
ЕС выделит 215 млн евро на строительство газопровода Baltic Pipe
Польский оператор по транспортировке газа Gaz-System подписал соглашение о со-финансировании проекта строительства газопровода Baltic Pipe с Агентством по сетям и инновациям Евросоюза, сообщила компания.

Субсидии со стороны Евросоюза составят около 215 млн евро....    читать дальше
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15 апреля 2019 года 17:48
Мосбиржа зарегистрировала облигации "ИКС 5 Финанс" на 5 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 15-летние облигации ООО "ИКС 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) серии 001P-05 объемом 5 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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15 апреля 2019 года 17:46
"Детский мир" завершил размещение облигаций на 5 млрд рублей
"Детский мир" полностью разместил 7-летние облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации прошел 11 апреля. В процессе маркетинга ориентир был один раз снижен, ставка 1-го купона составила 8,9% годовых. Ставки...    читать дальше
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15 апреля 2019 года 17:46
S&P: в прошлом году доля дефолтов компаний со спекулятивным рейтингом упала до 2,1%
В 2018 году доля дефолтов среди компаний с рейтингами спекулятивного уровня в мире сократилась до 2,1% по сравнению с 2,5% в 2017 году, несмотря на эскалацию рыночной волатильности и политическую неопределенность, сообщило международное рейтинговое агентство Standard & Poor's...    читать дальше
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