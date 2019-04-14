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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 апреля в размере 64,5171 руб., евро - 72,8398 руб.
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14 апреля 2019 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 апреля в размере 64,5171 руб., евро - 72,8398 руб.
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14 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 64,5171 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,80 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 72,8398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,47 коп.
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14 апреля 2019 года 12:09
Организации стран-экспортёров нефти, принимая в июне решение о дальнейшей судьбе соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи, предстоит определиться, готова ли она и дальше уступать США долю на глобальном рынке, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон... читать дальше
.14 апреля 2019 года 11:43
Традиционная весенняя корректировка федерального бюджета на текущий год может быть проведена за счет изменений внутри бюджета, дополнительного роста расходов, скорее всего, не будет, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы сейчас их... читать дальше
.14 апреля 2019 года 11:27
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина надеется, что запуск дискуссии о введении индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России не будет отложен в дальний ящик. "Это наша совместная концепция с Минфином, поэтому будем с ними обсуждать, когда можно и общественную дискуссию... читать дальше
.14 апреля 2019 года 10:41
ЦБ РФ планирует ограничить предельные тарифы для клиентов в системе быстрых платежей (СБП), сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах финансовой G20 в Вашингтоне. "Чтобы избежать ситуации, когда перевод даже через СБП в другой банк будет... читать дальше
.14 апреля 2019 года 10:13
ЦБ РФ пока не обеспокоен ситуацией с долей нерезидентов в государственном долге, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах финансовой G20 в Вашингтоне. "В принципе доля нерезидентов в госдолге у нас немаленькая, она была высокая в прошлом году,... читать дальше
.14 апреля 2019 года 10:01
Минфин РФ в текущем году воспользуется предусмотренной бюджетом возможностью выкупить евробонды с рынка, если привлечет новые средства на внешних рынках, сообщил журналистам глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский. "Формально с точки зрения бюджета мы можем на... читать дальше
.14 апреля 2019 года 09:35
Набиуллина: пик инфляции в РФ пройден, оснований для пересмотра прогноза по росту ВВП на 2019 год нет
Пик инфляции в России, скорее всего, пройден, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах финансовой G20 в Вашингтоне. Хорошо, что он оказался ниже прогнозов, добавила она. "Скорее всего, он пройден, но мы не можем сказать это с полной... читать дальше
.14 апреля 2019 года 09:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 64,5171 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,80 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 72,8398 руб. По сравнению с...
.13 апреля 2019 года 18:00
Выход Великобритании из ЕС теоретически может негативно сказаться на работе немецких специалистов по разведению собак, однако такой вариант все же маловероятен, заявил пресс-секретарь и эксперт Союза германского собаководства (Verband fur das Deutsche Hundewesen, VDH) Удо... читать дальше
.13 апреля 2019 года 17:31
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович прогнозирует изменение состава совета фонда "Сколково" и привлечение иностранных участников. "Вероятно, да, уже несколько лет прошло после последних изменений", - сказал А.Дворкович "Интерфаксу", отвечая на вопрос, будут ли... читать дальше
.13 апреля 2019 года 17:02
Экономика Туркменистана продолжает развиваться в рамках предусмотренных программ, заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов "Несмотря на внешние проблемы, итоги первого квартала в целом по стране показывают, что экономика нашей страны продолжает развиваться в... читать дальше
.13 апреля 2019 года 16:15
Президент США Дональд Трамп назвал "прекрасными" свои отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я согласен с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в том, что наши личные отношения остаются очень хорошими, и даже, возможно, слово "прекрасные" здесь будет более подходящим, а также в... читать дальше
.13 апреля 2019 года 15:53
Туроператоры назвали самые дешевые российские и зарубежные направления для отдыха на майские праздники, лидируют Крым и Тунис. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) провели мониторинг средних и минимальных цен на пакетные туры по 12 наиболее востребованным пляжным... читать дальше
.13 апреля 2019 года 15:02
Highland Gold Mining (HGM) может в 2019 году увеличить capex вдвое - до $116 млн, говорится в презентации компании. Порядка 50% инвестиций пойдет на основной проект развития HGM - Кекуру (Чукотский автономный округ). В 2018 году capex Highland Gold составил $62,3 млн, в... читать дальше
.13 апреля 2019 года 14:09
Международный валютный фонд может пропустить очередной, 15-й, общий пересмотр квот и перейти к 16-му, для замещения квотного капитала предлагается увеличивать заемный, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам встречи финансовой G20 в... читать дальше
.13 апреля 2019 года 13:30
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