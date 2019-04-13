ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 апреля в размере 64,5171 руб., евро - 72,8398 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 72,8398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,47 коп.

13 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 апреля, составляет 64,5171 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,80 коп.

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РН банк установил ставку 1-го купона трехлетних бондов серии БО-001P-05 объемом 8 млрд рублей на уровне 8,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. В процессе маркетинга ориентир был снижен два раза... Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. В процессе маркетинга ориентир был снижен два раза... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,27 пункта (0,324%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2559,72 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 29127,656 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,236 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5912 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5544 руб., максимальный - 9,611... Минимальный курс юаня составил 9,5544 руб., максимальный - 9,611... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1063 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3578 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1081 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,762 руб. Минимальный курс евро составил 72,575 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,575 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в пятницу умеренным ростом, благодаря улучшению внешней конъюнктуры закрылся в небольшом плюсе. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в пятницу без единой динамики, инвесторы оценивали корпоративные... Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в пятницу без единой динамики, инвесторы оценивали корпоративные... читать дальше

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Доходы лидеров думских фракций в 2018 году различаются несущественно и находятся в разбросе от 4,8 до 7,9 млн руб. Декларации о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте Госдумы в пятницу. Декларации о доходах и имуществе депутатов опубликованы на сайте Госдумы в пятницу. Самый высокий доход среди руководителей фракций у лидера КПРФ... Самый высокий доход среди руководителей фракций у лидера КПРФ... читать дальше

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ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года на уровне 8,40% годовых, объем выпуска - 5 млрд рублей; ставка 1-го купона облигаций серии 001Р-09 со сроком обращения 5,5 лет установлена на уровне 8,60%... читать дальше

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в прошлом году 15,27 млн рублей, ее доход уменьшился. Эта информация содержится в декларации о доходах спикера за 2018 год, опубликованной на сайте верхней палаты в пятницу. В позапрошлом году ее доход составлял 23... В позапрошлом году ее доход составлял 23... читать дальше

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Цены на нефть растут в пятницу вслед за подъемом фондовых индексов, поддержавших аппетит к риску на сырьевых рынках. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск в пятницу составила $71,56 за баррель, что на $0,73 (1,03%) выше... Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск в пятницу составила $71,56 за баррель, что на $0,73 (1,03%) выше... читать дальше

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Сергей Густов, ранее занимавший должность генерального директора ООО "Газпром СПГ Санкт-Петербург", возглавил ООО "Газпром межрегионгаз" вместо Кирилла Селезнева, сообщает "Газпром". "Газпром межрегионгаз" отвечает за реализацию всего газа "Газпрома" в... "Газпром межрегионгаз" отвечает за реализацию всего газа "Газпрома" в... читать дальше

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ЦБ РФ сохранил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года на уровне 2,8-3,3 трлн рублей, говорится обзоре Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки". Как сообщалось, ЦБ дал этот прогноз в январе 2019 года и далее подтверждал... Как сообщалось, ЦБ дал этот прогноз в январе 2019 года и далее подтверждал... читать дальше

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Германская химкомпания Merck KGaA покупает американского производителя компонентов для электроники Versum Materials Inc. за 5,8 млрд евро. Сделка одобрена советами директоров обеих компаний, говорится в пресс-релизе Merck. Сделка одобрена советами директоров обеих компаний, говорится в пресс-релизе Merck. Совет директоров Versum пришел к... Совет директоров Versum пришел к... читать дальше

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Вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, задекларировав доход в 538,4 млн рублей, возглавил рейтинг членов правительства по величине доходов в 2018 году, минимальный доход задекларировал министр по делам Северного Кавказа Сергей... читать дальше

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Банк "Центр-инвест" утвердил параметры дополнительного выпуска облигаций №1 серии БО-001Р-04 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Дата погашения допвыпуска 7 октября 2021 года. Допвыпуск будет размещен по открытой подписке. Дата погашения допвыпуска 7 октября 2021 года. Допвыпуск будет размещен по открытой подписке. Банк... Банк... читать дальше

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