Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,339 руб.

12 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 775 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,339 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,0975 руб., максимальный - 64,605 руб. Было заключено 10711 сделок. Объем торгов составил 48454,01 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,33 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.