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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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12 апреля 2019 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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12 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 15.04 по 21.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
15.04.2019 15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing Апрель 2019
15.04.2019 23:00 Объем спроса нерезидентов на американские активы Февраль 2019
16.04.2019 11:30 Безработица в Великобритании Март 2019
16.04.2019 11:30 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Февраль 2019
16.04.2019 12:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Апрель 2019
16.04.2019 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Апрель 2019
16.04.2019 12:00 Объем строительства в еврозоне Февраль 2019
16.04.2019 16:15 Промышленное производство в США Март 2019
17.04.2019 11:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Февраль 2019
17.04.2019 11:00 Баланс счета текущих операций Италии Февраль 2019
17.04.2019 11:00 Изменение потребительских цен в Италии Март 2019
17.04.2019 11:30 Изменение потребительских цен в Великобритании Март 2019
17.04.2019 11:30 Изменение цен производителей в Великобритании Март 2019
17.04.2019 12:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Февраль 2019
17.04.2019 12:00 Внешнеторговый баланс Италии Февраль 2019
17.04.2019 12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне Март 2019
17.04.2019 15:30 Внешнеторговый баланс США Февраль 2019
17.04.2019 15:30 Изменение потребительских цен в Канаде Март 2019
17.04.2019 17:00 Запасы на оптовых складах США Февраль 2019
17.04.2019 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 06 по 12 апреля
18.04.2019 09:00 Цены производителей в Германии Март 2019
18.04.2019 11:00 Объем промышленных заказов в Италии Февраль 2019
18.04.2019 11:30 Объемы розничных продаж в Великобритании Март 2019
18.04.2019 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 07 по 13 апреля
18.04.2019 15:30 Индекс деловой активности Филадельфии Апрель 2019
18.04.2019 15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Февраль 2019
18.04.2019 15:30 Объемы розничных продаж в США Март 2019
18.04.2019 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 31 марта по 06 апреля
18.04.2019 17:00 Индекс опережающих экономических показателей США Март 2019
18.04.2019 17:00 Товарные запасы на складах США Февраль 2019
19.04.2019 11:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Апрель 2019
19.04.2019 15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Март 2019

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