Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,7246 руб.

12 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1011 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7246 руб.

Минимальный курс евро составил 72,53 руб., максимальный - 72,905 руб. Было заключено 3283 сделки. Объем торгов составил 12584,7 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,57 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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