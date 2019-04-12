Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,6019 руб.

12 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 251 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6019 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,58 руб., максимальный - 9,6096 руб. Было заключено 50 сделок. Объем торгов составил 192,02 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,58 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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