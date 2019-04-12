12 апреля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Февраль 2019
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Март 2019
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Апрель 2019
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12 апреля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 13 по 19 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 77 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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12 апреля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 13 по 19 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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12 апреля 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 13 по 19 апреля ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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12 апреля 2019 года 16:30
Денежная база в РФ в широком определении в марте 2019 года уменьшилась на 0,5% и составила на 1 апреля 2019 г. 15 трлн 799,6 млрд руб. по сравнению с
15 трлн 877,8 млрд руб. на 1 марта, следует из данных на сайте Банка России. С начала года показатель снизился на 1,6%.... читать дальше
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12 апреля 2019 года 16:25
Цифровизация в сфере ракетного двигателестроения имеет практический смысл, поскольку позволяет уменьшить сроки производства, выводит продукт в коммерческое использование, повышает эффективность и снижает затраты, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в... читать дальше
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12 апреля 2019 года 16:20
2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-178 на 20 млрд 596,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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12 апреля 2019 года 16:19
Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-08 в размере 1% годовых, говорится в сообщении банка.
Бумаги объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет банк... читать дальше
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12 апреля 2019 года 16:16
ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года на уровне 8,40% годовых, облигаций серии 001Р-09 со сроком обращения 5,5 лет - на уровне 8,60% годовых, суммарный объем выпусков - не менее... читать дальше
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12 апреля 2019 года 16:15
РН банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних бондов серии БО-001P-05 на уровне 8,90% годовых, объем размещения составил 8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходил в пятницу, 12 апреля, с 11:00 МСК до... читать дальше
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12 апреля 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,08 пункта (0,356%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2560,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2569,84 (+0,72%) пункта,... читать дальше
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12 апреля 2019 года 16:11
Инфляция в марте 2019 года с исключением сезонности замедлилась на 0,1 процентного пункта (п.п.) и составила, по оценке ЦБ РФ, 0,3%, что является минимумом с июля 2018 года, говорится в комментарии Банка России по инфляции.
"Такой уровень соответствует текущей инфляции... читать дальше
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12 апреля 2019 года 16:07
В прошлом году доходы госбюджета Азербайджана составили 22 млрд 509 млн манатов, что на 360 млн манатов больше прогноза и на 6 млрд манатов больше показателя 2017 года.
При этом ненефтяные доходы госбюджета в 2018 году составили 9 млрд 108 млн манатов, плановое задание... читать дальше
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12 апреля 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,57/65,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 20 коп., Cредний курс продажи упал...
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12 апреля 2019 года 15:58
Госкорпорация "Роскосмос" в День космонавтики решила переименовать отраслевой Фондсервисбанк в Роскосмосбанк в рамках реорганизации.
"Роскосмос" будет контролировать всю контрактно-договорную работу ракетно-космической отрасли, сообщается на сайте корпорации в... читать дальше
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12 апреля 2019 года 15:50
ПАО "АвтоВАЗ" планирует возобновить поставки автомобилей Lada в Европу с появлением новой глобальной модели, сообщил "Интерфаксу" представитель автопроизводителя, не уточнив при этом сроков.
"У нас есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из альянса... читать дальше
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12 апреля 2019 года 15:41
"Московская биржа" 12 апреля зарегистрировала облигации ОАО "Российские железные дороги" серии 001P-15R объемом 15 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении компании.
Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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