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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,6235 руб.
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11 апреля 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,6235 руб.
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11 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2871 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6235 руб. Минимальный курс евро составил 72,535 руб., максимальный - 72,775 руб. Было заключено 3554 сделки. Объем торгов составил 15167,92 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,6125 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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