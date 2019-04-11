Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 апреля

11 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 12 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2701,25 (-14,5) руб./грамм; на серебро - 31,39 (-0,34) руб./грамм; на платину - 1871,71 (+17,23) руб./грамм; на палладий - 2836,55 (-48,2) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 27,13 пункта (1,052%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2551,45 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42417,293 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 141,087 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,4482 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 417 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5792 руб. Минимальный курс юаня составил 9,569 руб., максимальный - 9,6036... Минимальный курс юаня составил 9,569 руб., максимальный - 9,6036... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1220 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6492 руб. Минимальный курс евро составил 72,55 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,55 руб.,... читать дальше

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бербанк России 25 и 30 апреля начнет размещение двух выпусков структурных облигаций серии ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-81R и ИОС-KR_FIX-365d-001Р-82R суммарным объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск серии ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-81R... Выпуск серии ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-81R... читать дальше

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Рынок акций РФ после двухнедельного роста завершил сегодняшние торги снижением в рамках коррекции под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона... Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона... читать дальше

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"Детский мир" установил ставку 1-го купона 7-летних бондов серии БО-07 объемом 5 млрд рублей в размере 8,9% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации проходил в четверг с 11:00 МСК... Сбор заявок на облигации проходил в четверг с 11:00 МСК... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются после обновления максимумов за более чем пять месяцев накануне. Инвесторы опасаются, что активная нефтедобыча в США подрывает усилия ОПЕК по сокращению излишка нефти на мировом рынке. Как стало известно накануне, запасы нефти в... Как стало известно накануне, запасы нефти в... читать дальше

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Методика антидемпингового расследования ЕС, в результате которого были введены пошлины на импорт карбамидно-аммиачной смеси из РФ, не соответствует нормам ВТО, прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития решение ЕС. "В ходе расследования в отношении... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 11 апреля присвоило выпуску облигаций Альфа-банка серии 002Р-04 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Альфа-банка.... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Альфа-банка.... читать дальше

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Бюджет Российского экологического оператора в 2019 году может достигнуть 2,7 млрд рублей, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. "Мы планировали его небольшим на самом деле, но вижу, как потом мы активно начали двигаться, и, конечно, мы хотим предложить Минфину... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям "Роснефти" серий 002Р-06 и 002Р-07 объемом 30 млрд рублей рейтинг на уровне "ruAAA", говорится в пресс-релизе агентства. По данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и... По данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин обратил внимание членов правительства, что оборудование на новых заводах для сортировки мусора должно быть российского производства, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. "Мы сегодня говорили о мощностях по переработке и сортировке мусора, о том,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало все рейтинги ПАО "Корпорация "Иркут" по собственным причинам делового характера. Как сообщается в пресс-релизе агентства, на момент отзыва корпоративный рейтинг компании находился на уровне "В1",... Как сообщается в пресс-релизе агентства, на момент отзыва корпоративный рейтинг компании находился на уровне "В1",... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард считает, что руководству Федеральной резервной системы (ФРС) стоит серьезно отнестись к инверсии кривой доходности американских гособлигаций. Инверсией называется ситуация, при которой доходность... Инверсией называется ситуация, при которой доходность... читать дальше

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