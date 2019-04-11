ЦБ РФ установил курс евро с 12 апреля в размере 72,6551 руб.

11 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 72,6551 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,09 коп.

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Финансирование капвложений в последней версии проекта инвестпрограммы ПАО "ФСК ЕЭС" на период 2019-2024 гг. включительно достигает 780 млрд руб., следует из документа, размещенного на сайте Минэнерго РФ. В частности, в 2019 г. предлагается направить на финансирование капвложений... читать дальше

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"Почта России" зарегистрировала в Китае свою 100-процентную дочернюю организацию, говорится в материалах компании. Компания "Эпэн Улиу Юсянь Гунсы" (ее английское наименование RP Logistics Co. Ltd) находится в городе Шэньчжэнь. Компания "Эпэн Улиу Юсянь Гунсы" (ее английское наименование RP Logistics Co. Ltd) находится в городе Шэньчжэнь. О создании "дочки" в Китае... О создании "дочки" в Китае... читать дальше

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Правительство РФ в четверг одобрило законопроекты о третьем этапе амнистии капитала, который пройдет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года, сообщили журналистам в пресс-службе кабинета министров. О необходимости продления как минимум на год проведения добровольного... О необходимости продления как минимум на год проведения добровольного... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 72,6551 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 64,3991 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,82 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизилось по итогам торгов в четверг. Трейдеры оценивали протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные об инфляции в Китае. Руководители Федрезерва на минувшем... Руководители Федрезерва на минувшем... читать дальше

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Средняя цена полиса ОСАГО снизилась в первом квартале 2019 года на 4% - до 5560 рублей с 5815 рублей в январе-марте прошлого года, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). Сильнее всего - на 42% - средняя цена полиса сократилась для мотоциклов и... Сильнее всего - на 42% - средняя цена полиса сократилась для мотоциклов и... читать дальше

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Белоруссия не заинтересована в незапланированных остановках нефтепроводов, поскольку сама понесет от этого убытки, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа . "Если они (нефтепроводы) будут поставлены (на ремонт) незапланированно, то Беларусь... "Если они (нефтепроводы) будут поставлены (на ремонт) незапланированно, то Беларусь... читать дальше

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Госдума РФ приняла в 1-м чтении законопроект об упрощении ряда норм закона "О контрактной системе" (44-ФЗ). "Этот законопроект носит комплексный характер, - заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе выступления в Госдуме. - С него начинаем системную работу по... читать дальше

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Выплаты на поддержку родителей на Дальнем востоке будут со следующего года вестись из федерального бюджета, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Распределяем субсидии, они направлены на дополнительную поддержку рождаемости в дальневосточном округе. Госбюджет... "Распределяем субсидии, они направлены на дополнительную поддержку рождаемости в дальневосточном округе. Госбюджет... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,83 пункта (0,42%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2567,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2587,09 (+0,33%) пункта,... читать дальше

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Три крупнейших банка США проверили счета своих клиентов, чтобы выявить возможные случаи отмывания денег из России, пишет Financial Times. Главные исполнительные директора Bank of America Брайан Мойнихэн, Morgan Stanley Джеймс Горман и Citigroup Майкл Корбат заявили об... Главные исполнительные директора Bank of America Брайан Мойнихэн, Morgan Stanley Джеймс Горман и Citigroup Майкл Корбат заявили об... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 4 апреля по 11 апреля) - 65,074 руб. за доллар, максимальное значение - 66,2224 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,15 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Deutsche Boerse AG подтвердила, что ведет переговоры с Refinitiv о покупке некоторых ее операций в сфере торговли валютами. Стороны продолжают обсуждать условия потенциальной сделки, говорится в сообщении Deutsche Boerse. Ранее СМИ сообщали, что Refinitiv (бывшая... Ранее СМИ сообщали, что Refinitiv (бывшая... читать дальше

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ПАО "МОЭК" 16 апреля проведет сбор заявок инвесторов на 6-летние бонды с офертой через 2 года серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона... Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,72/65,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...

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