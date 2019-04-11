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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2400,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1823 млрд руб.
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11 апреля 2019 года 09:33
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2400,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1823 млрд руб.
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11 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 апреля составили по Российской Федерации 2400,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2052,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1730,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1422,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 апреля составили 1823 млрд руб. против 2641,41033 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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11 апреля 2019 года 14:11
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"Почта России" зарегистрировала в Китае свою 100-процентную дочернюю организацию, говорится в материалах компании. Компания "Эпэн Улиу Юсянь Гунсы" (ее английское наименование RP Logistics Co. Ltd) находится в городе Шэньчжэнь. О создании "дочки" в Китае... читать дальше
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.11 апреля 2019 года 13:47
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 апреля, составляет 64,3991 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,82 коп. Это автоматическое сообщение.
.11 апреля 2019 года 13:47
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизилось по итогам торгов в четверг. Трейдеры оценивали протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные об инфляции в Китае. Руководители Федрезерва на минувшем... читать дальше
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.11 апреля 2019 года 13:34
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.11 апреля 2019 года 13:27
Госдума РФ приняла в 1-м чтении законопроект об упрощении ряда норм закона "О контрактной системе" (44-ФЗ). "Этот законопроект носит комплексный характер, - заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе выступления в Госдуме. - С него начинаем системную работу по... читать дальше
.11 апреля 2019 года 13:20
Выплаты на поддержку родителей на Дальнем востоке будут со следующего года вестись из федерального бюджета, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Распределяем субсидии, они направлены на дополнительную поддержку рождаемости в дальневосточном округе. Госбюджет... читать дальше
.11 апреля 2019 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,83 пункта (0,42%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2567,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2587,09 (+0,33%) пункта,... читать дальше
.11 апреля 2019 года 13:12
Три крупнейших банка США проверили счета своих клиентов, чтобы выявить возможные случаи отмывания денег из России, пишет Financial Times. Главные исполнительные директора Bank of America Брайан Мойнихэн, Morgan Stanley Джеймс Горман и Citigroup Майкл Корбат заявили об... читать дальше
.11 апреля 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 65,074 руб.
Минимальное значение за неделю (с 4 апреля по 11 апреля) - 65,074 руб. за доллар, максимальное значение - 66,2224 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,15 руб. Это автоматическое сообщение.
.11 апреля 2019 года 13:04
Deutsche Boerse AG подтвердила, что ведет переговоры с Refinitiv о покупке некоторых ее операций в сфере торговли валютами. Стороны продолжают обсуждать условия потенциальной сделки, говорится в сообщении Deutsche Boerse. Ранее СМИ сообщали, что Refinitiv (бывшая... читать дальше
.11 апреля 2019 года 13:03
ПАО "МОЭК" 16 апреля проведет сбор заявок инвесторов на 6-летние бонды с офертой через 2 года серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше
.11 апреля 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 63,72/65,07 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,72/65,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...
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