Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9106 руб.

10 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 351 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9106 руб.

Минимальный курс евро составил 72,7675 руб., максимальный - 73,02 руб. Было заключено 2942 сделки. Объем торгов составил 10258,45 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,81 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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