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10 апреля 2019 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 апреля
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10 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 11 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2715,75 (+4,5) руб./грамм; на серебро - 31,73 (-0,04) руб./грамм; на платину - 1854,48 (-28,2) руб./грамм; на палладий - 2884,75 (-16,33) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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