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10 апреля 2019 года 15:00

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 апреля

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10 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 11 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2715,75 (+4,5) руб./грамм; на серебро - 31,73 (-0,04) руб./грамм; на платину - 1854,48 (-28,2) руб./грамм; на палладий - 2884,75 (-16,33) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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Это автоматическое сообщение.
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