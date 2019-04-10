Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,6299 руб.

10 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 129 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6299 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,6239 руб., максимальный - 9,6436 руб. Была заключена 61 сделка. Объем торгов составил 260,83 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,632 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.