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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 911,5 млрд руб.
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10 апреля 2019 года 10:29
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 911,5 млрд руб.
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10 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 911,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 130,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Канцлер Германии Ангела Меркель согласна предоставить Великобритании новую отсрочку для Brexit. Накануне в Берлин прилетала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По словам А.Меркель, она попросила о новой отсрочке Brexit до 30 июня. "Упорядоченный выход... читать дальше
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Средневзвешенная доходность ОФЗ 26224 на аукционе - 8,34%, спрос превысил предложение почти в 1,3 раза
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года составила 91,3359% от номинала, что соответствует доходности 8,34% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на... читать дальше
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.10 апреля 2019 года 14:16
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила установление нулевой ставки НДС на внутренние авиарейсы в обход Москвы, говорится на сайте правительства. "Законопроектом предлагается установить бессрочно НДС в размере 0% для всех внутренних... читать дальше
.10 апреля 2019 года 14:09
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились вслед за аналогичным движением рынков акций США и Европы днем ранее. Негативное настроение инвесторов обусловлено усилением торговой напряженности между США и Европейским... читать дальше
.10 апреля 2019 года 14:03
В первом квартале текущего года в Казахстане сохраняется положительная динамика экономической активности . За январь-март ВВП Казахстана вырос на 3,8%, сообщила пресс-служба премьер-министра в среду. В 2018 году ВВП Казахстана вырос на 4,1%. В 2019 году правительство...
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В настоящее время на страховом рынке РФ действует 190 страховых компаний, такие актуальные данные содержатся в реестре Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сообщила вице-президент ВСС Светлана Гусар, выступая на 23-й международной конференции по перестрахованию в... читать дальше
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