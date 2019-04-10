Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1730,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2641,41 млрд руб.

10 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 апреля составили по Российской Федерации 1730,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1422,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2303 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1951,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 апреля составили 2641,41 млрд руб. против 1922,32469 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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