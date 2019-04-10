ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,9708 руб.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 351 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9106 руб.

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Мировые запасы нефти в феврале 2019 года по предварительным данным снизились на 18,3 млн баррелей - до 2 млрд 863 млн баррелей, говорится в отчете ОПЕК за март.

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ЦБ РФ с 11 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2715,75 (+4,5) руб./грамм; на серебро - 31,73 (-0,04) руб./грамм; на платину - 1854,48 (-28,2) руб./грамм; на палладий - 2884,75 (-16,33) руб./грамм.

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Минпромторг РФ рассчитывает, что изменения в постановление правительства РФ N719, регулирующее правила локализации в автопроме, будут приняты до конца апреля, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров в Совете Федерации в среду.

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания сохранил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам - 0,25%, говорится в сообщении банка.

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Накануне в Берлин прилетала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По словам А.Меркель, она попросила о новой отсрочке Brexit до 30 июня.

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года составила 91,3359% от номинала, что соответствует доходности 8,34% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

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ОПЕК слегка понизил оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году из-за более низких, чем ожидалось, темпов экономической активности в мире, говорится в отчете картеля за март.

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"ИКС 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установила финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила установление нулевой ставки НДС на внутренние авиарейсы в обход Москвы, говорится на сайте правительства.

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В первом квартале текущего года в Казахстане сохраняется положительная динамика экономической активности . За январь-март ВВП Казахстана вырос на 3,8%, сообщила пресс-служба премьер-министра в среду.

В 2018 году ВВП Казахстана вырос на 4,1%. В 2019 году правительство...