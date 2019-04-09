Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9457 руб.

9 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4361 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9457 руб.

Минимальный курс евро составил 72,8675 руб., максимальный - 73,0475 руб. Было заключено 3211 сделок. Объем торгов составил 13874,13 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,9625 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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