Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 апреля

9 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 10 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2711,25 (-14,01) руб./грамм; на серебро - 31,77 (-0,04) руб./грамм; на платину - 1882,68 (-31,37) руб./грамм; на палладий - 2901,08 (-6,76) руб./грамм.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,21 пункта (0,399%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2570,28 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 29136,843 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 53,353 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 698 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,64 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6241 руб., максимальный - 9,6659... Минимальный курс юаня составил 9,6241 руб., максимальный - 9,6659... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4410 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,7605 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3676 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9945 руб. Минимальный курс евро составил 72,88 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,88 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, однако к вечеру рост замедлился на фоне наметившейся общемировой коррекции после ралли. Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%), Европа... Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%), Европа... читать дальше

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Золото продолжает торговаться выше отметки $1300 за унцию, в том числе благодаря ослаблению курса доллара США, сообщает MarketWatch. Котировки июньских контрактов на Comex выросли во вторник на 0,51% - до $1308,8 за унцию. По итогам предыдущих торгов цена превзошла $1300 за... читать дальше

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Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) разместила сегодня сразу 5 выпусков долларовых еврооблигаций на общую сумму $12 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Объем 3-летнего транша составил $1 млрд, 5-летнего - $2... Объем 3-летнего транша составил $1 млрд, 5-летнего - $2... читать дальше

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азпромбанк (ГПБ) 10 апреля проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние бонды серии 001P-09P объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне... Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне... читать дальше

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Минэкономразвития России разработало сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы, которые будут использоваться в рамках работы над уточнением параметров федерального бюджета на текущий год, при этом окончательная версия прогноза на... читать дальше

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Почта России" завершила размещение 10-летних бондов серии БО-001Р-07 объемом 5 млрд р Сбор заявок на облигации прошел 5 апреля. Ориентир ставки 1-го купона дважды снижался в ходе маркетинга с первоначального диапазона 8,60-8,75% годовых. Ставка 1-го купона установлена в... Сбор заявок на облигации прошел 5 апреля. Ориентир ставки 1-го купона дважды снижался в ходе маркетинга с первоначального диапазона 8,60-8,75% годовых. Ставка 1-го купона установлена в... читать дальше

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Курс американского доллара снижается второй день подряд в ожидании важных событий этой недели. Заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), публикация протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также саммит государств Евросоюза, на... Заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), публикация протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также саммит государств Евросоюза, на... читать дальше

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Цены на нефть снижаются после подъема до максимумов за пять месяцев. Негативное влияние на настроения инвесторов оказал, в частности, обновленный прогноз Международного валютного фонда. Согласно новым оценкам, рост мировой экономики в 2019 году составит 3,3% против... Согласно новым оценкам, рост мировой экономики в 2019 году составит 3,3% против... читать дальше

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Минэкономразвития подтвердило оценку инфляции в РФ на 2019 год на уровне 4,3%, следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ на 2019-2024 гг., опубликованном во вторник ведомством. В начале 2020 года ожидается резкое замедление... читать дальше

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Газпромбанк (ГПБ) планирует 15 апреля начать размещение дополнительного выпуска N2 облигаций серии 001Р-03Р объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Цена размещения составит 101% от номинала. Цена размещения составит 101% от номинала. Дата погашения допвыпуска - 13 июня 2022... Дата погашения допвыпуска - 13 июня 2022... читать дальше

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Обменный курс рубля к доллару США в среднем за 2019 год составит 65,1 руб./$1. Такой прогноз содержится в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития РФ на 2019-2024 гг., опубликованном Минэкономразвития. В прежней версии макропрогноза среднегодовой курс в 2019... читать дальше

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