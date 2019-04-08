Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,2676 руб.

8 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1777 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,2676 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,0375 руб., максимальный - 65,4425 руб. Была заключена 9621 сделка. Объем торгов составил 41563,21 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,105 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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