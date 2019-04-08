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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 апреля в размере 65,3498 руб.
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08 апреля 2019 года 12:41

ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 апреля в размере 65,3498 руб.

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8 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 апреля, составляет 65,3498 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,74 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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08 апреля 2019 года 19:15
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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08 апреля 2019 года 18:58
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Котировки фьючерсов на индексы США минусовали...    читать дальше
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08 апреля 2019 года 18:42
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08 апреля 2019 года 18:16
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П резидент РФ Владимир Путин заявил в понедельник на встрече с представителями российских и турецких деловых кругов, что Россия сделает все, чтобы иностранные компании чувствовали себя комфортно на российском рынке.

"Хочу подчеркнуть: мы в России делаем и будем делать...    читать дальше
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08 апреля 2019 года 17:53
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08 апреля 2019 года 17:45
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