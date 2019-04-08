Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 8 апреля составил 65,3498 руб.

8 апреля. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенныйдоллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 916 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,3498 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 574 пункта.

Минимальная цена 65,2025 руб., максимальная - 65,45 руб. Было заключено 4065 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 29630 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,3825 руб. за

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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