ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,4072 руб.

8 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 65,4072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,91 коп.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,08 пункта (0,751%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2560,07 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала структурные облигации Сбербанка России серий ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-76R и ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-77R общим объемом 6 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам... Выпускам... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42175,801 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 199,175 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 254 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7099 руб. Минимальный курс юаня составил 9,675 руб., максимальный - 9,7328... Минимальный курс юаня составил 9,675 руб., максимальный - 9,7328... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 566 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3746 руб. Минимальный курс евро составил 73,1325 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,1325 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2199 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,2215 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил понедельник уверенным ростом. Европейские фондовые индексы в основном снижались в ходе торгов. Европейские фондовые индексы в основном снижались в ходе торгов. Азиатские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно. Азиатские фондовые индикаторы изменились разнонаправленно. Котировки фьючерсов на индексы США минусовали... Котировки фьючерсов на индексы США минусовали... читать дальше

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Нефтяные цены растут в понедельник, торгуются на максимумах с ноября, на опасениях дальнейшего снижения предложения сырья на мировом рынке. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в интервью Bloomberg TV в понедельник, что ОПЕК по-прежнему... Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в интервью Bloomberg TV в понедельник, что ОПЕК по-прежнему... читать дальше

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ФГУП "Атомфлот" не исключает роста грузопотока по Северному морскому пути (СМП) до более 90 млн к 2024 году, заявил в понедельник советник аппарата гендиректора "Атомфлота" Леонид Ирлица на международном форуме "Арктика - территория диалога". "Здесь (на слайде) указан... "Здесь (на слайде) указан... читать дальше

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По состоянию на 8 апреля сев яровых культур в России проведен на 1,8 млн га (3,5% к намеченному) против 713 тыс. га на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. Большая часть посевов размещена в Южном федеральном округе - 1 млн га против 511,5 тыс. га год... Большая часть посевов размещена в Южном федеральном округе - 1 млн га против 511,5 тыс. га год... читать дальше

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Правительство РФ поддержало с замечаниями 2 законопроекта о развитии туризма на сельских территориях, сообщается на официальном правительственном портале. Первый законопроект предлагает отнести к основным целям государственной аграрной политики развитие малого и... Первый законопроект предлагает отнести к основным целям государственной аграрной политики развитие малого и... читать дальше

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ООО "Регион Капитал" установило ставку 6-го купона облигаций серий БО-06 и БО-07 в размере 9,25% годовых, говорится в сообщениях компании. Оба выпуска были размещены в октябре 2016 года на общую сумму 6 млрд рублей. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов.... Оба выпуска были размещены в октябре 2016 года на общую сумму 6 млрд рублей. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов.... читать дальше

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ООО "ХК Финанс" (SPV-компания "Хоум кредит энд финанс банка", ХКФ банка) утвердило параметры выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Номинал одной ценной... Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Номинал одной ценной... читать дальше

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П резидент РФ Владимир Путин заявил в понедельник на встрече с представителями российских и турецких деловых кругов, что Россия сделает все, чтобы иностранные компании чувствовали себя комфортно на российском рынке. "Хочу подчеркнуть: мы в России делаем и будем делать... "Хочу подчеркнуть: мы в России делаем и будем делать... читать дальше

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Сбербанк России в своем аккаунте в Twitter сообщил об устранении технического сбоя в работе "Сбербанк онлайн" и банкоматов. "Мы устранили сбой, теперь все работает. Платежи и переводы в "Сбербанк онлайн" и банкоматах проходят без проблем", - написал сотрудник банка в... "Мы устранили сбой, теперь все работает. Платежи и переводы в "Сбербанк онлайн" и банкоматах проходят без проблем", - написал сотрудник банка в... читать дальше

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АО "ФСК ЕЭС" установило ставку 23-го купона облигаций 29-й серии в размере 6,3% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации... Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации... читать дальше

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