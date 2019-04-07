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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 апреля в размере 65,4072 руб., евро - 73,4392 руб.
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07 апреля 2019 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 апреля в размере 65,4072 руб., евро - 73,4392 руб.
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7 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 65,4072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,91 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 73,4392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,69 коп.
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06 апреля 2019 года 18:07
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что никакие фундаментальные изменения в Конституцию РФ не нужны, никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать права человека и положений о форме государственного правления в стране. "Хочу подчеркнуть, что... читать дальше
.06 апреля 2019 года 18:03
Процесс выхода Великобритании из ЕС не может длиться бесконечно, и Лондону нужно это понимать, заявил сегодня глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. "Мы не можем жить в условиях "вечного" Brexit. В какой-то момент Великобритания должна будет выйти из ЕС", - сказал он на... читать дальше
.06 апреля 2019 года 17:58
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, подводя итоги трехдневного выездного совещания "Национальные проекты - этап "Реализация" в подмосковном Аносино, призвал правительство и региональные власти к постоянному и неформальному контакту в рамках работы над национальными проектами.... читать дальше
.06 апреля 2019 года 17:49
Месторождение с запасами 70-75 млн тонн железной руды обнаружено на западе Туркменистана, сообщил на заседании правительства страны вице-премьер Мамметхан Чакыев, курирующий промышленность и транспортно-коммуникационный комплекс страны. Руда обнаружена на месторождении... читать дальше
.06 апреля 2019 года 17:21
Грузию в январе-марте 2019 года посетили 254,1 тыс. граждан России, что на 9,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Национальной администрации туризма республики. В марте число побывавших в Грузии россиян увеличилось по... читать дальше
.06 апреля 2019 года 16:34
Первые британские подданные уже получили обновленные паспорта, на обложке которых нет упоминания Евросоюза, несмотря на то, что технически Великобритания пока не покинула ЕС, пишут британские СМИ. Обложка прежней версии британского паспорта, образца времен Британии в ЕС -... читать дальше
.06 апреля 2019 года 15:41
Строительство южного участка Большой кольцевой линии метро в Москве планируется завершить в 2022 году, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Работы развернуты на всех площадках южной части Большого кольца, при том что... читать дальше
.06 апреля 2019 года 14:52
Музыкальный сервис Apple Music обошел своего шведского конкурента Spotify по числу платных подписчиков в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По словам источников, на конец февраля 2019 года Apple Music имел более 28 млн платных подписчиков в... читать дальше
.06 апреля 2019 года 14:17
Petrobras договорилась о продаже оператора газопроводов TAG французской Engie и канадскому фонду Caisse
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) договорилась о продаже подразделения Transportadora Associada de Gas (TAG), оператора сети газопроводов внутри страны, французской энергокомпании Engie SA и канадскому пенсионному фонду Caisse... читать дальше
.06 апреля 2019 года 13:41
Российские аграрии, согласно данным на 5 апреля, посеяли яровые зерновые культуры на площади 968 тыс. га, что составляет 3,3% к прогнозной площади, сообщил Минсельхоз. В прошлом году на ту же дату площадь посевов составляла 391 тыс. га. Таким образом, темпы ярового сева в этом... читать дальше
.06 апреля 2019 года 13:04
Глава комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров внес законопроект, который предлагает до 1 июля 2021 года продлить срок неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ) для ряда индивидуальных предпринимателей (ИП), вводится также ряд других льгот по применению... читать дальше
.06 апреля 2019 года 12:25
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает целесообразным дополнить Конституцию России нормой о праве Госдумы давать оценку деятельности отдельных министров. Он назвал правильными поправки в Конституцию 2008 года, которые обязали правительство ежегодно отчитываться перед депутатами... читать дальше
.06 апреля 2019 года 11:58
Все российские регуляторы в сфере госзакупок ориентируются на использование опыта электронной торговли при дальнейшем развитии контрактной системы, следует из выступлений представителей Минфина РФ, Федерального казначейства и Федеральной антимонопольной службы в ходе форума... читать дальше
.06 апреля 2019 года 11:26
На прошедшем 3-5 апреля в Вашингтоне очередном этапе американо-китайских переговоров достигнут прогресс, постоянные контакты будут продолжены, сообщил Белый дом. "США и Китай провели продуктивные встречи и добились прогресса по ряду ключевых проблем. Значительную часть работы... читать дальше
.06 апреля 2019 года 10:51
Пилотный запуск единой пассажирской транспортной карты оплаты, с помощью которой можно будет оплачивать услуги в поездах и на вокзалах, планируется во 2-м квартале, сообщил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - старший вице-президент ВТБ Дмитрий... читать дальше
.06 апреля 2019 года 10:24
Французский банк Societe Generale SA (SG) планирует сократить порядка 700 рабочих мест в Париже и еще сотни позиций в Лондоне и Нью-Йорке после сложного первого квартала, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Банк может объявить о сокращениях уже на следующей... читать дальше
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