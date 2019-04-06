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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 апреля в размере 65,4072 руб., евро - 73,4392 руб.
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06 апреля 2019 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 апреля в размере 65,4072 руб., евро - 73,4392 руб.
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6 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 65,4072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,91 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 73,4392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,69 коп.
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05 апреля 2019 года 19:55
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,49 пункта (0,217%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2540,99 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По... читать дальше
.05 апреля 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 апреля выросла на 0,08% и составила 41976,626 млрд руб.
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.05 апреля 2019 года 19:35
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.05 апреля 2019 года 19:15
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.05 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7454 руб. Минимальный курс юаня составил 9,718 руб., максимальный - 9,764... читать дальше
.05 апреля 2019 года 19:15
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3308 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил пятницу ростом на позитивном внешнем фоне. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались в ходе торгов. Большинство фондовых рынков АТР закрылось в плюсе на оптимистичных новостях о ходе переговоров... читать дальше
.05 апреля 2019 года 18:52
Великобритания пока не смогла внести ясность в вопрос о дальнейших действиях по вопросу Brexit, заявил в пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. "Насколько мне известно, послание, направленное сегодня (Евросоюзу от Т.Мэй), не дает ответа на запрос ЕС о... читать дальше
.05 апреля 2019 года 18:45
Глава Минкомсвязи Константин Носков не считает, что в законодательстве о персональных данных необходимо ввести дополнительное регулирование в отношении иностранных компаний, которые не имеют представительств в России. "У нас уже действует нормативная база, при которой... читать дальше
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.05 апреля 2019 года 18:08
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций МКХ "ЕвроХим" серии БО-001P-03 объемом 19 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральной резервной системе (ФРС) следует понизить базовую ставку и прекратить сокращение объема активов на балансе. "Лично я считаю, что ФРС должна опустить ставку. Я думаю, центробанк тормозит нас", - заявил Д.Трамп в... читать дальше
.05 апреля 2019 года 18:00
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.05 апреля 2019 года 17:50
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Торги в пятницу фондовый рынок США начал в зеленой зоне на оптимизме в отношении хода торговых переговоров США и Китая, поддерживаемом заявлениями представителей обеих сторон. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 мск поднялся на 49,62 пункта (0,19%) и составил... читать дальше
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