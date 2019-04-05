05 апреля 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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5 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 08.04 по 14.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|08.04.2019
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Февраль 2019
|08.04.2019
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Февраль 2019
|08.04.2019
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Март 2019
|08.04.2019
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Февраль 2019
|08.04.2019
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Февраль 2019
|09.04.2019
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Февраль 2019
|10.04.2019
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Февраль 2019
|10.04.2019
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Февраль 2019
|10.04.2019
|11:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Февраль 2019
|10.04.2019
|11:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Февраль 2019
|10.04.2019
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Апрель 2019
|10.04.2019
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Март 2019
|10.04.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 30 марта по 05 апреля
|10.04.2019
|21:00
|Бюджет США
|Март 2019
|11.04.2019
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Март 2019
|11.04.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 31 марта по 06 апреля
|11.04.2019
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Март 2019
|11.04.2019
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Февраль 2019
|11.04.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 24 по 30 марта
|12.04.2019
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Февраль 2019
|12.04.2019
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Март 2019
Это автоматическое сообщение.
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05 апреля 2019 года 19:35
АФК "Система" завершила размещение 10-летних облигаций серии 001Р-10 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
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05 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3308 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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05 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3714 руб.
Минимальный курс евро составил 73,1475 руб.,... читать дальше
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05 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7454 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,718 руб., максимальный - 9,764... читать дальше
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05 апреля 2019 года 18:58
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По... читать дальше
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"Третейская группа Органа по разрешению споров ВТО признала необоснованными претензии Украины к России по спору об ограничении транзита... читать дальше
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Торги в пятницу фондовый рынок США начал в зеленой зоне на оптимизме в отношении хода торговых переговоров США и Китая, поддерживаемом заявлениями представителей обеих сторон.
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Минимальный курс доллара США составил 65,1025 руб.,... читать дальше
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05 апреля 2019 года 17:15
В течение ближайшей недели с 08.04 по 14.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
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