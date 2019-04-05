Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,3853 руб.

5 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 94 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3853 руб.

Минимальный курс евро составил 73,2975 руб., максимальный - 73,4625 руб. Было заключено 2792 сделки. Объем торгов составил 8818,93 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,31 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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