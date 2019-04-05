ЦБ РФ установил курс евро с 6 апреля в размере 73,4392 руб.

5 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 апреля, составляет 73,4392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,69 коп.

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АФК "Система" завершила размещение 10-летних облигаций серии 001Р-10 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации проходил 27 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,90% годовых. По 10-летним бумагам объявлена оферта через... Сбор заявок на облигации проходил 27 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,90% годовых. По 10-летним бумагам объявлена оферта через... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3308 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3714 руб. Минимальный курс евро составил 73,1475 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,1475 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 101 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7454 руб. Минимальный курс юаня составил 9,718 руб., максимальный - 9,764... Минимальный курс юаня составил 9,718 руб., максимальный - 9,764... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил пятницу ростом на позитивном внешнем фоне. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались в ходе торгов. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались в ходе торгов. Большинство фондовых рынков АТР закрылось в плюсе на оптимистичных новостях о ходе переговоров... Большинство фондовых рынков АТР закрылось в плюсе на оптимистичных новостях о ходе переговоров... читать дальше

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Великобритания пока не смогла внести ясность в вопрос о дальнейших действиях по вопросу Brexit, заявил в пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. "Насколько мне известно, послание, направленное сегодня (Евросоюзу от Т.Мэй), не дает ответа на запрос ЕС о... "Насколько мне известно, послание, направленное сегодня (Евросоюзу от Т.Мэй), не дает ответа на запрос ЕС о... читать дальше

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Глава Минкомсвязи Константин Носков не считает, что в законодательстве о персональных данных необходимо ввести дополнительное регулирование в отношении иностранных компаний, которые не имеют представительств в России. "У нас уже действует нормативная база, при которой... "У нас уже действует нормативная база, при которой... читать дальше

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Нефтяные цены растут благодаря сильным статданным по американскому рынку труда. Согласно отчету Минтруда США , количество рабочих мест в стране увеличилось на 196 тыс. после повышения всего на 33 тыс. в феврале, когда прирост показателя был минимальным с сентября 2017... Согласно отчету Минтруда США , количество рабочих мест в стране увеличилось на 196 тыс. после повышения всего на 33 тыс. в феврале, когда прирост показателя был минимальным с сентября 2017... читать дальше

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ВЭБ 5 апреля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К137 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 80% выпуска на сумму 16 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 2 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,58%... Сбор заявок на бонды прошел 2 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,58%... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций МКХ "ЕвроХим" серии БО-001P-03 объемом 19 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральной резервной системе (ФРС) следует понизить базовую ставку и прекратить сокращение объема активов на балансе. "Лично я считаю, что ФРС должна опустить ставку. Я думаю, центробанк тормозит нас", - заявил Д.Трамп в... "Лично я считаю, что ФРС должна опустить ставку. Я думаю, центробанк тормозит нас", - заявил Д.Трамп в... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АФК "Система" серии 001Р-10 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruA-", говорится в пресс-релизе агентства. Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA-(EXP)". Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA-(EXP)". По... По... читать дальше

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Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту грузов, говорится в сообщении на сайте ВТО и в пресс-релизе Минэкономразвития. "Третейская группа Органа по разрешению споров ВТО признала необоснованными претензии Украины к России по спору об ограничении транзита... "Третейская группа Органа по разрешению споров ВТО признала необоснованными претензии Украины к России по спору об ограничении транзита... читать дальше

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Торги в пятницу фондовый рынок США начал в зеленой зоне на оптимизме в отношении хода торговых переговоров США и Китая, поддерживаемом заявлениями представителей обеих сторон. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 мск поднялся на 49,62 пункта (0,19%) и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 мск поднялся на 49,62 пункта (0,19%) и составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1050 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3403 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,1025 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 65,1025 руб.,... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 08.04 по 14.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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